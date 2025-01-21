Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a: “Sayın Bakan Bu Olayın Sorumlusudur”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a: “Sayın Bakan Bu Olayın Sorumlusudur”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Kartalkaya’daki Grand Otel yangını sonrasında 66 kişinin öldüğünü 51 de yaralının olduğunu açıklamasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış” açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan tepki geldi. Özcan açıklamasında “'Sayın Bakan bu olayın bizâtihi sorumlusudur. Böyle bir iftira ben hayatımda görmedim” dedi.
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı. 10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı’nın açıklamasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamaları yaptı:
Bakan’ın bu sözlerine Tanju Özcan’dan sert tepki geldi. İşte Özcan’ın yaptığı açıklamalar:
Gazeteci Bahadır Özgür de Bakan Nuri Ersoy'un bahsettiği belge hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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