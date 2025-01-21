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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a: “Sayın Bakan Bu Olayın Sorumlusudur”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a: “Sayın Bakan Bu Olayın Sorumlusudur”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 16:50 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 17:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Kartalkaya’daki Grand Otel yangını sonrasında 66 kişinin öldüğünü 51 de yaralının olduğunu açıklamasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor.  İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış” açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan tepki geldi. Özcan açıklamasında “'Sayın Bakan bu olayın bizâtihi sorumlusudur. Böyle bir iftira ben hayatımda görmedim” dedi. 

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı. 10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı. 10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı’nın açıklamasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamaları yaptı:

İçişleri Bakanı’nın açıklamasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamaları yaptı:

'Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var'

Bakan’ın bu sözlerine Tanju Özcan’dan sert tepki geldi. İşte Özcan’ın yaptığı açıklamalar:

Bakan’ın bu sözlerine Tanju Özcan’dan sert tepki geldi. İşte Özcan’ın yaptığı açıklamalar:

Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan bu olayın bizâtihi sorumlusudur. Bakan Ersoy, 2021-2022-2023-2024 yıllarında Bolu Belediyesi'nin itfaiyesi tarafından 'yangın önlemleri alınmıştır/yeterlidir' şeklinde bir belge var mı, yok mu göstersin! Servis ettikleri belge, 2007 yılına ait. Benim belediye başkanı olmamdan 12 sene önce verilmiş bir belge.'

Gazeteci Bahadır Özgür de Bakan Nuri Ersoy'un bahsettiği belge hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Gazeteci Bahadır Özgür de Bakan Nuri Ersoy'un bahsettiği belge hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:
twitter.com

'Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otel denetimi 2007 yılına ait. O yıl Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği de çıktı zaten. Bence önemli degil ama merak eden için belediye de AKP'deydi. 2012'de ise yönetmelik değişti. İtfaiyenin yetkisi budandı. Yaptırım gücü hiç kalmadı. Yani bakanlar doğruyu söylemiyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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