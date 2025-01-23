Adalet Bakanlığı Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerinin Sayısının 78 Olduğunu Açıkladı
Adalet Bakanlığı Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerinin Sayısının 78 Olduğunu Açıkladı
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Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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TEK SORUMLUSU MÂLUM KİŞİDİR
buradaki katil ne otel mudur ne başka biridir. buradaki katil hukumettir. denetimsizlik, cezasizlik, rüşvet alıp göz yummak hepsi en baştaki kişiyle alakalıd... Devamını Gör
Herkes topu birbirine atıyor. Otel sahibi benim kusurum yok diyor. Bakanlık belediye bakacaktı diyor. Belediye ben ne alaka diyor.
herkes birbirine atmıyor. iktidar, muhalif belediyeye yıkmaya çalışıyor. yok öyle "hepsi aynı" algısı yapmak geç o işleri.