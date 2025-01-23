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Adalet Bakanlığı Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerinin Sayısının 78 Olduğunu Açıkladı

Adalet Bakanlığı Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerinin Sayısının 78 Olduğunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 10:17 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 10:39

Adalet Bakanlığı’ndan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın hakkında açıklama: “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir.”

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Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Alper Ahmet

TEK SORUMLUSU MÂLUM KİŞİDİR

B M

buradaki katil ne otel mudur ne başka biridir. buradaki katil hukumettir. denetimsizlik, cezasizlik, rüşvet alıp göz yummak hepsi en baştaki kişiyle alakalıd... Devamını Gör

Mason Bey

Herkes topu birbirine atıyor. Otel sahibi benim kusurum yok diyor. Bakanlık belediye bakacaktı diyor. Belediye ben ne alaka diyor.

U Efekent

herkes birbirine atmıyor. iktidar, muhalif belediyeye yıkmaya çalışıyor. yok öyle "hepsi aynı" algısı yapmak geç o işleri.