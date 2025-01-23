Çatı Katından Atladı! Kartalkaya’daki Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Çatı Katından Atladı! Kartalkaya’daki Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor. Pencereden atlayan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İŞTE O KAN DONDURAN ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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