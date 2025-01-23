Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çatı Katından Atladı! Kartalkaya’daki Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Çatı Katından Atladı! Kartalkaya’daki Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 09:19 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 09:49

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, yangının ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kurtulmak için çatı katından atladığı anlar görüntülerde yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu.

Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor. Pencereden atlayan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor. Pencereden atlayan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE O KAN DONDURAN ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın