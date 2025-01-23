Kartalkaya’daki Otel Yangını Sırasında En Acı Telefon Konuşması: “Ne Olur Bizi Kurtar, Yanıyoruz!”
Kartalkaya’daki Otel Yangını Sırasında En Acı Telefon Konuşması: “Ne Olur Bizi Kurtar, Yanıyoruz!”
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yaşanan yangın faciasından acı hikayeler gelmeye devam ediyor. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Seha Müge Turan ve 14 yaşındaki kızı Alya Turan, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Seha Müge Turan’ın yangın sırasında eşi Tolga Turan'ı arayıp, 'Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz' diye yardım istediği öğrenildi.
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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki facianın acısı dinmiyor.
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İstanbul'da bir bilişim firmasında CEO olarak görev alan Tolga Turan'ın eşi Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) da, yarıyıl tatilini geçirmek için gittikleri Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Bolu'dan İstanbul'a gönderilen Müge Turan ve kızı için dün, Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tolga Turan ve tatile gitmekten son anda vazgeçtiği öğrenilen büyük kızı Eylül Turan (19) taziyeleri cami avlusunda kabul etti.
Öte yandan, Müge Turhan'ın yangın sırasında eşini arayıp yardım istediği öğrenildi.
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Muhtar Cem Şaik, "Tolga Bey benim çok samimi olduğum ahbabım. Pazar günü eşi ve küçük kızı tatil olduğu için otele gittiler. Ama maalesef bu olay yaşandı. Eşi yangın olduğu sırada Tolga Bey'i aramış, "Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz. Yanıyoruz" diyor. Tolga Bey buradan otele gidiyor. Telefonla devamlı aradığında ulaşamamış. Dumandan etkilenip yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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