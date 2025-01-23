Rahatsızlanan Banu Alkan Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilen Banu Alkan'ın Son Durumu
Rahatsızlanan Banu Alkan Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilen Banu Alkan'ın Son Durumu
'Afrodit' lakabıyla tanınan Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, yüksek tansiyon ve diyabet komplikasyonları nedeniyle sağlık sorunları yaşayarak hastaneye yatırıldı. Sanatçının beyin kanaması geçirdiği yönündeki söylentiler, sosyal medyada hızla yayılarak hayranlarını endişelendirdi. Ancak, sanat camiasının tanınmış simalarından Onur Akay'ın açıklamalarıyla gerçek durum ortaya çıktı.
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü sanatçının sağlık durumu, hayranlarını endişelendirirken beyin kanaması iddiaları büyük bir korku yarattı.
Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.
Banu Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle fenalaştığını belirten Akay, "Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı" dedi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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