Babasının Resmen Kopyası: Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğu Kanıtlanan Uzay'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Babasının Resmen Kopyası: Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğu Kanıtlanan Uzay'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Birkaç gündür uzun bir süre boyunca magazin skandallarında listenin en başında yer alacak o haberi konuşuyoruz. Aylar önce F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası net olarak tescillendi.
Sabancılarda kaos gittikçe büyürken Nazlı da Hacı da keyfimiz yerinde ve iyiyiz mesajı vermeyi tercih etmişti.
F.D. ve Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'ın yüzü geçtiğimiz günlerde ilk kez gözüktü. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Uzay ve Hacı Sabancı'nın benzerliği gözlerden kaçmadı.
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2017'de herkesin gözü önünde aşk yaşamaya başlayıp 2021'de görkemli bir düğünle evlenen cemiyetin en popüler, Sabancıların en gözde çifti Hacı ve Nazlı birkaç gün önce uzun yıllar boyunca konuşulacak bir magazin skandalının başrolüne yerleşti biliyorsunuz.
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Kızları Arzu Alara'yı 2023'te kucağına alan çift, geçtiğimiz aylarda F.D. isimli annenin oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş fakat konuyu jet hızıyla kapatmışlardı.
Babalık davası açmaktan vazgeçmeyen F.D.'nin beklediği sonuç birkaç gün önce geldi. Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.
Mesele açığa kavuştuktan sonra hem Nazlı hem Hacı Sabancı'dan "her şey yolunda" pozları peş peşe gelmiş, hatta Hacı Sabancı "ben ilgilenmiyorum avukatlarım ilgileniyor" açıklamasında bulunarak konuyu başından savmıştı.
Bugüne dek yüzü gözükmeyen minik Uzay'ın yüzü ilk defa sosyal medyada yayıldı. Minik Uzay'la sizleri tanıştırmadan önce babası Hacı'nın çocukluk fotoğrafını şöyle bırakalım... Yanındaki de Hakan Sabancı bu arada.
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Şimdi de babasına kopyası kadar benzeyen dünya tatlısı Uzay'ı görelim! Ne diyorsunuz? Hakikaten de çok benzemiyorlar mı?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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