Babasının Resmen Kopyası: Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğu Kanıtlanan Uzay'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Birkaç gündür uzun bir süre boyunca magazin skandallarında listenin en başında yer alacak o haberi konuşuyoruz. Aylar önce F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası net olarak tescillendi.

Sabancılarda kaos gittikçe büyürken Nazlı da Hacı da keyfimiz yerinde ve iyiyiz mesajı vermeyi tercih etmişti.

F.D. ve Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'ın yüzü geçtiğimiz günlerde ilk kez gözüktü. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Uzay ve Hacı Sabancı'nın benzerliği gözlerden kaçmadı.