Kocasına Kıyamadı: Hacı Sabancı'nın Bir Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı'dan Meseleyi Kapatacak Paylaşım!

Yılın hatta belki de magazin tarihinin en büyük bombası geçtiğimiz saatlerde patladı. Aylar önce 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı.

2017'den beri Nazlı Sabancı'yla aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021'de bir bebek sahibi olduğu kanıtlanmış oldu.

Ailenin büyük sessizliğini bozan ilk üye konunun muhatabı Hacı Sabancı'ydı. Geçtiğimiz dakikalarda, iddianın doğrulanması sonucu nasıl olduğu merak edilen Nazlı Sabancı da sessizliği bozmaya karar verdi!