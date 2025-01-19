Kocasına Kıyamadı: Hacı Sabancı'nın Bir Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı'dan Meseleyi Kapatacak Paylaşım!
Kocasına Kıyamadı: Hacı Sabancı'nın Bir Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı'dan Meseleyi Kapatacak Paylaşım!
Yılın hatta belki de magazin tarihinin en büyük bombası geçtiğimiz saatlerde patladı. Aylar önce 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı.
2017'den beri Nazlı Sabancı'yla aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021'de bir bebek sahibi olduğu kanıtlanmış oldu.
Ailenin büyük sessizliğini bozan ilk üye konunun muhatabı Hacı Sabancı'ydı. Geçtiğimiz dakikalarda, iddianın doğrulanması sonucu nasıl olduğu merak edilen Nazlı Sabancı da sessizliği bozmaya karar verdi!
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan, 2021 yılında "sonsuza dek evet" diyen, 2023'te de ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, aslında aylardır fakat asıl olarak sabahtan beri aile tarihine sonsuza dek kazınacak bir skandalla boğuşuyor.
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Mutlaka duyan, denk gelen olmuştur. Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmişti fakat konunun üstü jet hızıyla kapatılmıştı.
Hacı Sabancı'nın iddiasını yalanlamasını kale almayan F.D. eskiden aşk yaşadığını iddia ettiği Hacı'ya babalık davası açmıştı. Oda TV'nin özel haberiyle davanın bu sabah saatlerinde sonuçlandığını öğrendik. 2021 yılında doğan Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmiyete kavuştu.
Birkaç saat önce konuyla ilgili sessizliğini ilk bozan Sabancı üyesi konunun direkt muhatabı Hacı Sabancı olmuştu. Instagram hesabından bir poz paylaşan Hacı Sabancı konuşmadı fakat mesajını verdi.
Az önce bir adım da Nazlı Sabancı'dan geldi. Babalık davasının sonunda bir oğlu olduğu ortaya çıkan eşiyle ne durumda olduğu merak edilen Nazlı Sabancı kimilerini şaşırttı kimileriniyse hiç şaşırtmadı.
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Hacı Sabancı'yla aşk pozunu kalp emoji'siyle paylaşan Nazlı Sabancı, resmen "Kocamın yanındayım" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Kocasının yanında olacak tabi. Kocasının yanında olmayacak da napacak? Sosyetik skandallar zinciri istemezler bence. 🤔 🤔
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