Başka Bir Kadından 4 Yaşında Bir Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan "Sorun Yok" Temalı Aile Pozu!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıların büyük oğlu Hacı Sabancı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Nazlı Sabancı'yla 2017'den beri aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021 yılında doğan bir oğlu olduğu F.D. isimli anne tarafından öne sürülmüş, babalık davası açılmıştı.

Babalık davası bugün sonuçlandı, Hacı Sabancı'nın küçük Uzay'ın babası olduğu kanıtlandı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hacı Sabancı'dan ise ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde kaldı. Hacı Sabancı, 'sorun yok, iyiyiz' dedi.