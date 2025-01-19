Başka Bir Kadından 4 Yaşında Bir Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan "Sorun Yok" Temalı Aile Pozu!
Başka Bir Kadından 4 Yaşında Bir Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan "Sorun Yok" Temalı Aile Pozu!
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıların büyük oğlu Hacı Sabancı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Nazlı Sabancı'yla 2017'den beri aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021 yılında doğan bir oğlu olduğu F.D. isimli anne tarafından öne sürülmüş, babalık davası açılmıştı.
Babalık davası bugün sonuçlandı, Hacı Sabancı'nın küçük Uzay'ın babası olduğu kanıtlandı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hacı Sabancı'dan ise ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde kaldı. Hacı Sabancı, 'sorun yok, iyiyiz' dedi.
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Türkiye'nin "kraliyet ailesi", her adımları ayrı olay olan cemiyetin en popüler çifti senelerdir Nazlı ve Hacı Sabancı biliyorsunuz! 2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021 yılında da dünyaevine giren ikili, ilk günden bu yana "rüya gibi aşklarını" gözler önünde yaşıyor ve oldukça da seviliyor.
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Fakat 15 Ağustos 2023'te kucaklarına aldıklar şimdilerde biricik kızları 1.5 yaşında olan Arzu Alara'yı kucağına alan çiftin üstünde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Sabancıların büyük oğlu Hacı, geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadının iddialarıyla gündem olmuştu. F.D. 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu söylemiş, çocuğunun fotoğraflarını da Hacı Sabancı'ya göndermişti.
Hacı Sabancı, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın kendi çocuğu olduğu iddiasını net bir şekilde reddetse de F.D. babalık davası açmakta kararlıydı, açtı da.
Oda TV'nin özel haberine göre, uzun bir süredir beklenen DNA sonuçları sabah saatlerinde geldi. Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edildi ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.
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Konuyla ilgili sesi soluğu çıkmayan Hacı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde sessizliğini bozmaya karar verdi...
Evinin salonunda eşi Nazlı Sabancı ve küçük kızı Arzu Alara'yla 32 diş bir "aile pozu" paylaşan Hacı Sabancı, her şeyin yolunda, keyiflerinin de yerinde olduğunu bu şekilde ilan etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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