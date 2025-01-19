Hacı Sabancı’ya Babalık Davası: Küçük Çocuk Uzay, Hacı Sabancı’nın Oğlu Çıktı
Hacı Sabancı’ya Babalık Davası: Küçük Çocuk Uzay, Hacı Sabancı’nın Oğlu Çıktı
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Hacı Sabancı, 2022 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli kadın tarafından açılan babalık davasında da ilginç gelişme yaşandı. F.D.’nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu belirlendi.
Kaynak: Oda TV
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Uzay bebek, 2 Şubat 2021’de dünyaya gelmiş ve anne F.D. çocuğun fotoğraflarını daha önce ilişki yaşadığı Hacı Sabancı’ya göndererek çocuğun kendisinden olduğunu söylemişti.
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Oda TV’de yer alan habere göre, Hacı Sabancı çocuğu kendisinden olmadığını iddia edince olay mahkemeye taşınmış ve babalık davası açılmıştı.
Uzay’dan ve Hacı Sabancı’dan alınan DNA örneklerinin incelemesinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edildi.
Hacı Sabancı, İstanbul 16. Aile Mahkemesi tarafından talep edilen ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan DNA raporuna göre Uzay isimli çocuğun babası çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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