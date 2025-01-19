Hacı Sabancı’ya Babalık Davası: Küçük Çocuk Uzay, Hacı Sabancı’nın Oğlu Çıktı

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Hacı Sabancı, 2022 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli kadın tarafından açılan babalık davasında da ilginç gelişme yaşandı. F.D.’nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu belirlendi.

Kaynak: Oda TV