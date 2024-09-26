Hacı Sabancı Kimdir? Ünlü İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Hacı Sabancı Kimdir? Ünlü İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu Hacı Sabancı, sık sık gündeme gelen iş insanları arasında yerini alıyor. Eşi Nazlı Sabancı ile birlikte magazin dünyasının da yakından takip ettiği Hacı Sabancı, iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Hacı Sabancı kimdir? Ünlü iş adamı Hacı Sabancı nereli ve kaç yaşında?
İşte detaylar...
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Hacı Sabancı Kimdir?
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Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı
Hacı Sabancı'nın Özel Hayatı
Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.
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