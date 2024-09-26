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Hacı Sabancı Kimdir? Ünlü İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Hacı Sabancı Kimdir? Ünlü İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 12:39

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu Hacı Sabancı, sık sık gündeme gelen iş insanları arasında yerini alıyor. Eşi Nazlı Sabancı ile birlikte magazin dünyasının da yakından takip ettiği Hacı Sabancı, iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Hacı Sabancı kimdir? Ünlü iş adamı Hacı Sabancı nereli ve kaç yaşında? 

İşte detaylar...

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Hacı Sabancı Kimdir?

Hacı Sabancı Kimdir?

Hacı Sabancı, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, liseyi İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra lisans eğitimi için Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Yüksek lisans eğitimini ise Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine tamamladı.

Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı

Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı

Hacı Sabancı, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır. Başarılı iş insanı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Hacı Sabancı ayrıca, 2004-2007 yılları arasında Babası Ömer Sabancı'nın başkanlık yaptığı TÜSİAD'a 2009 yılından beri üyedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Sabancı, Beşiktaş Kongre Üyesidir. 

Marinsa Denizcilik ve Densa Holding Şirketleri'nin yönetiminde söz sahibi olan başarılı iş adamı Hacı Sabancı iş hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.

Hacı Sabancı'nın Özel Hayatı

Hacı Sabancı'nın Özel Hayatı

İş insanı Hacı Sabancı, Kasım 2020'de Nazlı Kayı'ya romantik bir evlenme teklifi etti. Çift, 10 Ekim 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir tören ile dünyaevine girdi. 

Sabancı çiftinin görkemli düğün töreni ise 25 Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.
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