Hacı Sabancı Kimdir? Ünlü İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Hacı Sabancı, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, liseyi İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra lisans eğitimi için Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Yüksek lisans eğitimini ise Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine tamamladı.