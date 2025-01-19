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Hacı Sabancı Babalık Davasında Neler Yaşandı? Düğün Hazırlığı Yaparken Haberi Olmuş!

Hacı Sabancı Babalık Davasında Neler Yaşandı? Düğün Hazırlığı Yaparken Haberi Olmuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 13:45

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Hacı Sabancı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. F.D. isimli kadın, 3 yaşındaki çocuğu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu söylemişti. Adli Tıp Kurumu raporuyla F.D. isimli kadının iddiaları kesinleşti, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Peki Hacı Sabancı babalık davasının arkasında neler yaşandı?

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesi, gündeme bomba gibi bir haberle geldi.

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesi, gündeme bomba gibi bir haberle geldi.

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı, geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadının iddialarıyla gündem olmuştu. F.D. 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu söylemiş, çocuğunun fotoğraflarını da Hacı Sabancı'ya göndermişti.

Hacı Sabancı, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın kendi çocuğu olmadığını söylemiş, daha sonra babalık davası açılmıştı.

Hacı Sabancı, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın kendi çocuğu olmadığını söylemiş, daha sonra babalık davası açılmıştı.

Oda TV'de yer alan habere göre, Hacı Sabancı babalık davası sonuçlandı.

Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edildi. Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.

Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edildi. Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Uzay'ın annesi F.D. ve Hacı Sabancı, 2010 yılında Facebook'ta tanışmış ve uzun bir süre arkadaşlıklarını sürdürmüşlerdi.

F.D. Hacı Sabancı'nın kendisini o yıl ABD'ye götürdüğünü, Los Angeles'da bir süre tatil yaptıklarını ve daha sonra otellerde buluşmaya devam ettiklerini iddia etmişti.

F.D. Hacı Sabancı'nın kendisini o yıl ABD'ye götürdüğünü, Los Angeles'da bir süre tatil yaptıklarını ve daha sonra otellerde buluşmaya devam ettiklerini iddia etmişti.

F.D. 2019 yılında başka birisiyle evlendi. Fakat Hacı Sabancı ile olan bağını koparmadı. İkili görüşmelerine devam etti.

2020 yılına gelindiğinde, F.D. kocasından boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım istedi. Sabancı'nın boşanma için avukat parasını ödediği ve F.D. ile yeniden görüştüğü iddia ediliyor.

2020 yılına gelindiğinde, F.D. kocasından boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım istedi. Sabancı'nın boşanma için avukat parasını ödediği ve F.D. ile yeniden görüştüğü iddia ediliyor.

Hacı Sabancı ve şimdiki eşi Nazlı Sabancı ise 2020 yılında evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Sabancı 2020 yılının Kasım ayında sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlilik teklif etmiş, çift Aralık ayında ise nişanlanmıştı.

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Hacı Sabancı ne zaman evlendi?

Hacı Sabancı ne zaman evlendi?

F.D. hamile olduğunu anlayınca Sabancı ile iletişime geçmiş fakat bir cevap alamamıştı. 2021 yılının Şubat ayında oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi. 2021 yılının Ekim ayında ise Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı evlendi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, F.D'nin eski eşi çocuğun kendisinden olmadığını iddia ederken soy bağının tespiti davası açtı. Aynı süreçte F.D. de Hacı Sabancı'nın oğlunun babası olduğunu söyleyerek dava açtı. 

F.D. yazışmalarını ve fotoğraflarını da delil olarak sundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında görülen duruşma, her iki tarafın da isteğiyle gizli yürütüldü. Davanın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz Aralık ayında görülen duruşma, her iki tarafın da isteğiyle gizli yürütüldü. Davanın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti.

Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinin yüzde 99.9 oranında benzediği tespit edildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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