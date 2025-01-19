Hacı Sabancı Babalık Davasında Neler Yaşandı? Düğün Hazırlığı Yaparken Haberi Olmuş!

F.D. hamile olduğunu anlayınca Sabancı ile iletişime geçmiş fakat bir cevap alamamıştı. 2021 yılının Şubat ayında oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi. 2021 yılının Ekim ayında ise Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı evlendi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, F.D'nin eski eşi çocuğun kendisinden olmadığını iddia ederken soy bağının tespiti davası açtı. Aynı süreçte F.D. de Hacı Sabancı'nın oğlunun babası olduğunu söyleyerek dava açtı.

F.D. yazışmalarını ve fotoğraflarını da delil olarak sundu.