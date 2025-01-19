Hacı Sabancı Babalık Davasında Neler Yaşandı? Düğün Hazırlığı Yaparken Haberi Olmuş!
Hacı Sabancı Babalık Davasında Neler Yaşandı? Düğün Hazırlığı Yaparken Haberi Olmuş!
Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Hacı Sabancı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. F.D. isimli kadın, 3 yaşındaki çocuğu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu söylemişti. Adli Tıp Kurumu raporuyla F.D. isimli kadının iddiaları kesinleşti, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Peki Hacı Sabancı babalık davasının arkasında neler yaşandı?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesi, gündeme bomba gibi bir haberle geldi.
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Hacı Sabancı, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın kendi çocuğu olmadığını söylemiş, daha sonra babalık davası açılmıştı.
Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edildi. Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.
F.D. Hacı Sabancı'nın kendisini o yıl ABD'ye götürdüğünü, Los Angeles'da bir süre tatil yaptıklarını ve daha sonra otellerde buluşmaya devam ettiklerini iddia etmişti.
2020 yılına gelindiğinde, F.D. kocasından boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım istedi. Sabancı'nın boşanma için avukat parasını ödediği ve F.D. ile yeniden görüştüğü iddia ediliyor.
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Hacı Sabancı ne zaman evlendi?
Geçtiğimiz Aralık ayında görülen duruşma, her iki tarafın da isteğiyle gizli yürütüldü. Davanın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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