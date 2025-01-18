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Joy Awards'a Derin Dekolteli Kombinle Gelen Afra Saraçoğlu 'Plaj Elbisesi' Eleştirileriyle Tartışma Yarattı!

Joy Awards'a Derin Dekolteli Kombinle Gelen Afra Saraçoğlu 'Plaj Elbisesi' Eleştirileriyle Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.01.2025 - 01:35

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bu akşam düzenlenen Joy Awards kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok Türk oyuncunun da boy gösterdiği gecenin kırmızı halısı oldukça dikkat çekiciydi. 

16 dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuranlardan bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Yeşil ve derin dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyununun kombini bir yandan 'plaj elbisesi' eleştirileri alırken bir yandan da çok beğenildi.

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Özellikle son dönemlerin en popüler oyuncularından bir tanesi olan Afra Saraçoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık konuştuğumuz isimlerin başında yer alıyor.

Özellikle son dönemlerin en popüler oyuncularından bir tanesi olan Afra Saraçoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık konuştuğumuz isimlerin başında yer alıyor.

Eski aşkı Mert Yazıoğlu'nun kankası Mert Ramazan Demir'le çalkantılı bir aşk yaşayıp, dilden düşmeyen bu mevzusuyla manşetlerde kendisine yer buluyor.

Eski aşkı Mert Yazıoğlu'nun kankası Mert Ramazan Demir'le çalkantılı bir aşk yaşayıp, dilden düşmeyen bu mevzusuyla manşetlerde kendisine yer buluyor.

Duru güzelliğiyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başaran Saraçoğlu, sosyal medyada paylaştığı şoke eden kombinleriyle de manşetlere oturuyor.

Duru güzelliğiyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başaran Saraçoğlu, sosyal medyada paylaştığı şoke eden kombinleriyle de manşetlere oturuyor.

Attığı her adımla ayrı bir olay olan Afra Saraçoğlu bu sefer de sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı Joy Awards gecesine damga vurdu.

Attığı her adımla ayrı bir olay olan Afra Saraçoğlu bu sefer de sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı Joy Awards gecesine damga vurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen gece için transparan ve dekolteli bir kombin yapan Saraçoğlu'nun seçimi kullanıcıları ikiye böldü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen gece için transparan ve dekolteli bir kombin yapan Saraçoğlu'nun seçimi kullanıcıları ikiye böldü.
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Ünlü oyuncunun elbiseyle olan mücadelesi de kimilerinin gözüne battı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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