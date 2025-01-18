Joy Awards'a Derin Dekolteli Kombinle Gelen Afra Saraçoğlu 'Plaj Elbisesi' Eleştirileriyle Tartışma Yarattı!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bu akşam düzenlenen Joy Awards kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok Türk oyuncunun da boy gösterdiği gecenin kırmızı halısı oldukça dikkat çekiciydi.

16 dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuranlardan bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Yeşil ve derin dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyununun kombini bir yandan 'plaj elbisesi' eleştirileri alırken bir yandan da çok beğenildi.