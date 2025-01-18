Reza Zarrab’la 3 Günlük Düğünle Evlenen Dilara Altıntop'un After Parti Elbisesinin Fiyatı Tat Kaçırdı!
Reza Zarrab’la 3 Günlük Düğünle Evlenen Dilara Altıntop'un After Parti Elbisesinin Fiyatı Tat Kaçırdı!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/reza...
Şarkıcı Ebru Gündeş'le 2021 yılında boşanan Reza Zarrab son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Ünlü iş insanının genç sevgilisiyle nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.
İddialar bugün doğruluk kazandı; Reza Zarrab ve Dilara Altıntop evlendi. Bitter Dergisi'nin paylaştığı düğün fotoğraflarıyla detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; üç gün boyunca süren düğünün after party'sinde özel tasarım bir model tercih eden Dilara gelinin elbisenin fiyatı fakirliğimizi bir kez daha yüzümüze vurdu!
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Ebru Gündeş ile 2010 yılında nikah masasına oturan Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği 2021 yılında boşanmayla sonlanmıştı.
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Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklanan Reza Zarrab'ın bundan aylar önce ABD’de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıktığı öğrenilmişti.
Hatta ismini değiştirerek yeni bir hayata yelken açtığı ortaya çıkan ünlü iş insanın son hali epey uzun süre konuşulmuştu.
Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başlangıç yaparak yeni bir aşka yelken açtığı biliniyordu. Birkaç gündür de, uzun süredir birlikte olduğu ve bir şirkette yönetici asistanı olarak görev yapan Dilara Altıntop ile evleneceği iddiaları dönüyordu.
Söz konusu iddialar bugün Bitter Dergisi'nin paylaştığı düğün kareleriyle doğruluk kazandı. Miami’de evlenen Zarrab, oldukça görkemli bir düğüne imza attı.
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Düğün pozlarının yayılmasıyla çıkan iddialara göre, ünlü çiftin resmi nikahları da iki ay önce kıyılmış.
Üç gün üç gece boyuncu süren kutlamalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Flamenko ve modern dans gösterileriyle renklenen kırmızı konseptli düğüne yaklaşık 150 davetli katıldı.
Dilara gelin, after party için zarif ve oldukça şık gelinlik koleksiyonlarıyla pek çok ünlünün tercihi olan Lübnanlı moda tasarımcısı Elio Abou Fayssal imzalı bir parça seçti.
Fayssal’ın “Symphony Of Dreams” adlı koleksiyonundan tercih edilen özel tasarım parti elbisenin fiyatını ise Patronlar Dünyası buldu.
Buna göre; Dilara Altıntop'un giydiği ışıltılar içindeki elbisesinin fiyatı 17 bin euroymuş! Yani bizim para birimimize çevirecek olursak yaklaşık 619 bin lira...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ebru, muammer güler ve zafer Çağlayan insan bir gider altın felan takar hiç yakıştıramadım size