Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ortaya Çıkan Reza Zarrab'ın Sosyetik Güzelle Evlendiği İddiası Küçük Çaplı Şok Yaşattı!

Ortaya Çıkan Reza Zarrab'ın Sosyetik Güzelle Evlendiği İddiası Küçük Çaplı Şok Yaşattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.06.2024 - 23:27

Snob Magazin'in özel haberine göre, uzun yıllar Ebru Gündeş'le evli kalan Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile nikah masasına oturduğu iddia edildi!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/reza-zarr...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ebru Gündeş ile 2010 yılında dünyaevine giren Reza Zarrab, ünlü şarkıcıyla olan 11 yıllık evliliğini 2021'de noktalamıştı.

Ebru Gündeş ile 2010 yılında dünyaevine giren Reza Zarrab, ünlü şarkıcıyla olan 11 yıllık evliliğini 2021'de noktalamıştı.

Boşanmanın ardından adı farklı isimlerle anılan iş insanı kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanmıştı.

Boşanmanın ardından adı farklı isimlerle anılan iş insanı kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanmıştı.

ABD’nin İran’a olan ambargosunu delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın ABD’de kısa süre cezaevinde kalmıştı. Ardından kendisi itirafçı olarak serbest bırakılmıştı.

ABD’nin İran’a olan ambargosunu delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın ABD’de kısa süre cezaevinde kalmıştı. Ardından kendisi itirafçı olarak serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab'ın sonradan farklı bir isim aldığını ve Aaron Goldsmith olarak ABD’de yaşam sürmeye devam ettiğini de öğrenmiştik. Ancak bir süre sonra kendisine ulaşılamadığı haberleri hızla yayılmıştı.

Reza Zarrab'ın sonradan farklı bir isim aldığını ve Aaron Goldsmith olarak ABD’de yaşam sürmeye devam ettiğini de öğrenmiştik. Ancak bir süre sonra kendisine ulaşılamadığı haberleri hızla yayılmıştı.

👇👇

Snob Magazin'in özel haberine göre; bir süredir haber alınamayan Reza Zarrab'ın ortaya çıkıp nikah masasına oturduğu iddia edildi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; bir süredir haber alınamayan Reza Zarrab'ın ortaya çıkıp nikah masasına oturduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'ın nikah masasına oturan kişinin de Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop olduğu öne sürülüyor.

Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'ın nikah masasına oturan kişinin de Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop olduğu öne sürülüyor.

Evlilik haberleriyle gündeme bomba gibi düşen ikilinin düğününün ise Miami'de gerçekleştiği söyleniyor. İddialara göre aralarında yaş farkı olan çift özel bir törenle nikah masasına oturmuş.

Evlilik haberleriyle gündeme bomba gibi düşen ikilinin düğününün ise Miami'de gerçekleştiği söyleniyor. İddialara göre aralarında yaş farkı olan çift özel bir törenle nikah masasına oturmuş.

Bu görüntünün de Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğünden çekildiği iddia edildi. İşte o kare!..

Bu görüntünün de Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğünden çekildiği iddia edildi. İşte o kare!..

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
10
6
4
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
darria

Aşk evliliği olduğu nasıl da belli! Allah ikisini birbirinden ayırmasın da başkalarına salça olamasınlar.

Cübbeli Palpatine Hoca

Reza Zarrab değillllllll Aaron Goldsmith o artık.

Gundi Boys

türkler buna doyamadi