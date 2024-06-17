Ortaya Çıkan Reza Zarrab'ın Sosyetik Güzelle Evlendiği İddiası Küçük Çaplı Şok Yaşattı!
Ortaya Çıkan Reza Zarrab'ın Sosyetik Güzelle Evlendiği İddiası Küçük Çaplı Şok Yaşattı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/reza-zarr...
Snob Magazin'in özel haberine göre, uzun yıllar Ebru Gündeş'le evli kalan Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile nikah masasına oturduğu iddia edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş ile 2010 yılında dünyaevine giren Reza Zarrab, ünlü şarkıcıyla olan 11 yıllık evliliğini 2021'de noktalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından adı farklı isimlerle anılan iş insanı kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanmıştı.
ABD’nin İran’a olan ambargosunu delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın ABD’de kısa süre cezaevinde kalmıştı. Ardından kendisi itirafçı olarak serbest bırakılmıştı.
Reza Zarrab'ın sonradan farklı bir isim aldığını ve Aaron Goldsmith olarak ABD’de yaşam sürmeye devam ettiğini de öğrenmiştik. Ancak bir süre sonra kendisine ulaşılamadığı haberleri hızla yayılmıştı.
Snob Magazin'in özel haberine göre; bir süredir haber alınamayan Reza Zarrab'ın ortaya çıkıp nikah masasına oturduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'ın nikah masasına oturan kişinin de Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop olduğu öne sürülüyor.
Evlilik haberleriyle gündeme bomba gibi düşen ikilinin düğününün ise Miami'de gerçekleştiği söyleniyor. İddialara göre aralarında yaş farkı olan çift özel bir törenle nikah masasına oturmuş.
Bu görüntünün de Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğünden çekildiği iddia edildi. İşte o kare!..
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Aşk evliliği olduğu nasıl da belli! Allah ikisini birbirinden ayırmasın da başkalarına salça olamasınlar.
Reza Zarrab değillllllll Aaron Goldsmith o artık.
türkler buna doyamadi