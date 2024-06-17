"Ben Türkiyeliyim, Türkiye Milliyetçisiyim" Demişti: Oktay Kaynarca'dan Eleştirilere Ağır Cevap!

Yıllar önce katıldığı bir programda 'Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim' dediği ortaya çıkan Oktay Kaynarca'nın sözleri bir kesim tarafından eleştirilirken, bir yandan da “Altın Bozkurt” ödülünün iadesi istendi. Tepkilerin artmasıyla beraber ilk kez açıklama yapan ünlü oyuncu çok sert sözler söyledi!