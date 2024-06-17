"Ben Türkiyeliyim, Türkiye Milliyetçisiyim" Demişti: Oktay Kaynarca'dan Eleştirilere Ağır Cevap!
"Ben Türkiyeliyim, Türkiye Milliyetçisiyim" Demişti: Oktay Kaynarca'dan Eleştirilere Ağır Cevap!
Yıllar önce katıldığı bir programda 'Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim' dediği ortaya çıkan Oktay Kaynarca'nın sözleri bir kesim tarafından eleştirilirken, bir yandan da “Altın Bozkurt” ödülünün iadesi istendi. Tepkilerin artmasıyla beraber ilk kez açıklama yapan ünlü oyuncu çok sert sözler söyledi!
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca gündemin öne çıkan isimlerinden arasında.
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30 Ocak 2021 tarihinde katıldığı Biz Bize adlı programda milliyetçilik üzerine konuşan usta oyuncunun "Ben Türkiyeliyim, Türk Milliyetçisiyim" dediği orataya çıktı.
Sözleri özellikle belli bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen Oktay Kaynarca'ya verilen “Altın Bozkurt” ödülünün iadesinin istenmesi de gündemi yeniden hareketlendirdi.
Sözlerinin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kişisel hesaplarından ilk kez açıklama yapan Kaynarca açtı ağzını yumdu gözünü!
"Eli sopalı, ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar. Biliyorum okumak sizin işiniz değil, siz size işaret edilene bilginiz olmadan fikriniz varmış gibi saldırmayı seçersiniz. Ama belki olur a merak edersiniz tavsiye ederim okuyun." diyerek uzun bir açıklama metni yayınlayan Kaynarca bir de şunu ekledi:
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"Milliyetçiliğin sadece kendi bildiği olduğunu savunanlara ithafen; bunu da anlamazsanız yapımcılığını yaptığım BEN BU CİHANA SIĞMAZAM dizisinin ilk bölümünü seyredin derim.."
İşte Oktay Kaynarca'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamasının tamamı... 👇🏻
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ATV milliyetçisi😂😂😂
Ben daha eskiyim milliyetçiyim edebiyatına girme geçmişte darbenin sesi olan arpaslan türkeşi ve 90 lı yıllarda ki devlet bahçelinin sözlerini sorsak yanyan ... Devamını Gör
Bence şahsen bir sıralama yapacak olsam Türk olmak , Türk vatandaşı olmak, yeni anlayış olarak empoze edilmeye çalışılan Türkiyeli olmayı cidden karıştırmış... Devamını Gör