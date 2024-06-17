"Ben Türkiyeliyim" Demişti: Oktay Kaynarca’ya Verilen “Altın Bozkurt” Ödülünün İadesi İstendi
"Ben Türkiyeliyim" Demişti: Oktay Kaynarca’ya Verilen “Altın Bozkurt” Ödülünün İadesi İstendi
Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Oktay Kaynarca, milliyetçilik ile ilgili konuşmuş 'ben Türkiyeliyim' demişti. Oktay Kaynarca’ya verilen “Altın bozkurt” ödülünün iadesi istendi.
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı bir programda milliyetçilik ile ilgili açıklamalar yaparak "Ben Türkiyeliyim, Türk Milliyetçisiyim" demişti.
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Geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Oktay Kaynarca'ya verilen “Altın bozkurt” ödülünün iadesi istendi.
@gezer_enes_adem isimli sosyal medya kullanıcısı Kaynarca'nın ödül aldığı anları paylaşarak "Oktay Kaynarca 3 Mayıs günü sana "Altın Bozkurt Ödülü vermiştik." o ödülü biz verdik. Ödülü iade etmeni istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
İşte o paylaşım 👇🏻
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