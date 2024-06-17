Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Ben Türkiyeliyim" Demişti: Oktay Kaynarca’ya Verilen “Altın Bozkurt” Ödülünün İadesi İstendi

"Ben Türkiyeliyim" Demişti: Oktay Kaynarca’ya Verilen “Altın Bozkurt” Ödülünün İadesi İstendi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 12:17

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Oktay Kaynarca, milliyetçilik ile ilgili konuşmuş 'ben Türkiyeliyim' demişti. Oktay Kaynarca’ya verilen “Altın bozkurt” ödülünün iadesi istendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı bir programda milliyetçilik ile ilgili açıklamalar yaparak "Ben Türkiyeliyim, Türk Milliyetçisiyim" demişti.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı bir programda milliyetçilik ile ilgili açıklamalar yaparak "Ben Türkiyeliyim, Türk Milliyetçisiyim" demişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Oktay Kaynarca'ya verilen “Altın bozkurt” ödülünün iadesi istendi.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Oktay Kaynarca'ya verilen “Altın bozkurt” ödülünün iadesi istendi.

@gezer_enes_adem isimli sosyal medya kullanıcısı Kaynarca'nın ödül aldığı anları paylaşarak "Oktay Kaynarca 3 Mayıs günü sana "Altın Bozkurt Ödülü vermiştik." o ödülü biz verdik. Ödülü iade etmeni istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

@gezer_enes_adem isimli sosyal medya kullanıcısı Kaynarca'nın ödül aldığı anları paylaşarak "Oktay Kaynarca 3 Mayıs günü sana "Altın Bozkurt Ödülü vermiştik." o ödülü biz verdik. Ödülü iade etmeni istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

İşte o paylaşım 👇🏻

İşte o paylaşım 👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın