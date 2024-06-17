Magazinin İmkansız Çiftleri: Yapay Zekanın Öngörüsüne Göre Dünya Yok Olsa İlişki Yaşayamayacak İkililer!
Magazinin İmkansız Çiftleri: Yapay Zekanın Öngörüsüne Göre Dünya Yok Olsa İlişki Yaşayamayacak İkililer!
Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bir de asla bir araya gelemeyecek ünlü isimler kim? diye sorduk ve gelen cevaplara biz bile şaşırdık!
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1. Acun Ilıcalı ve Serenay Sarıkaya
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2. Cem Yılmaz ve Şeyma Subaşı
3. Tarkan ve Sibel Can
4. Beren Saat ve Kenan İmirzalıoğlu
5. Hadise ve Murat Boz
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6. Kenan Doğulu ve Buse Terim
7. Ebru Gündeş ve Kıvanç Tatlıtuğ
8. Sezen Aksu ve Burak Özçivit
9. Beyazıt Öztürk ve Hande Erçel
10. Nusret ve Afra Saraçoğlu
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