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Magazinin İmkansız Çiftleri: Yapay Zekanın Öngörüsüne Göre Dünya Yok Olsa İlişki Yaşayamayacak İkililer!

Magazinin İmkansız Çiftleri: Yapay Zekanın Öngörüsüne Göre Dünya Yok Olsa İlişki Yaşayamayacak İkililer!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 11:16

Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bir de asla bir araya gelemeyecek ünlü isimler kim? diye sorduk ve gelen cevaplara biz bile şaşırdık!

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1. Acun Ilıcalı ve Serenay Sarıkaya

1. Acun Ilıcalı ve Serenay Sarıkaya

2. Cem Yılmaz ve Şeyma Subaşı

2. Cem Yılmaz ve Şeyma Subaşı

3. Tarkan ve Sibel Can

3. Tarkan ve Sibel Can

4. Beren Saat ve Kenan İmirzalıoğlu

4. Beren Saat ve Kenan İmirzalıoğlu

5. Hadise ve Murat Boz

5. Hadise ve Murat Boz
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6. Kenan Doğulu ve Buse Terim

6. Kenan Doğulu ve Buse Terim

7. Ebru Gündeş ve Kıvanç Tatlıtuğ

7. Ebru Gündeş ve Kıvanç Tatlıtuğ

8. Sezen Aksu ve Burak Özçivit

8. Sezen Aksu ve Burak Özçivit

9. Beyazıt Öztürk ve Hande Erçel

9. Beyazıt Öztürk ve Hande Erçel

10. Nusret ve Afra Saraçoğlu

10. Nusret ve Afra Saraçoğlu

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