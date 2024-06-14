Şikayetlerini Geri Çeken Dilan ve Engin Polat Çiftinin Komşuları O Gün Yaşananları Anlattı!

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., olay günü eşinin doğum günü kutlamasından evlerine döndüklerini belirterek, Polat'lara gelen araçların yolu kapatması nedeniyle araçlarını en yakın yere bıraktıklarını söyledi ve yaşananları 'Anladığım kadarıyla aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Sonra 6 yaşındaki kızım ile evde yalnız kaldık. Dışarıdan bağırış sesleri duydum. Herhalde kavga çıkacak, diye düşünerek güvenliği aradım. Engin Polat, tekme atarak kapıyı açtı, eve girdi. Kapıyı kesinlikle ben açmadım. Eve önce Engin Polat girdi, arkasından 4 kişi geldi. İçeri giren diğer şahıslar da eşimi arıyorlardı ancak onlar bağırmadılar, tehdit içerikli bir söz söylemediler. Onlar içerideyken Dilan Polat da eve girdi. Dilan Polat da bağırdı, çığlık attı ancak hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedi. Eve giren şahıslardan biri, eşimin dışarıda olduğunu söyleyince gittiler. Ben de KADES uygulamasıyla polis çağırdım. Çünkü tekrar gelmelerinden korktum. Bu olayla ilgili daha fazla vakit harcamamak için şikayetimizi geri çektik. Şikayetten feragat ediyoruz.' cümleleri ile açıkladı.