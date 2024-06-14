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Şikayetlerini Geri Çeken Dilan ve Engin Polat Çiftinin Komşuları O Gün Yaşananları Anlattı!

Şikayetlerini Geri Çeken Dilan ve Engin Polat Çiftinin Komşuları O Gün Yaşananları Anlattı!

Dilan Polat Engin Polat
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 18:20

Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla ettikleri kavga nedeniyle yargılanmaya devam ediyordu. Şikayetlerini geri çeken komşular kavga gününü anlattı!

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Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat çifti, Çekmeköy'deki lüks sitelerinde bir komşularıyla park yeri yüzünden kavga etmiş ve Polat çiftinin komşularına saldırarak ölüm tehditleri savurdukları iddia edilmişti.

Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat çifti, Çekmeköy'deki lüks sitelerinde bir komşularıyla park yeri yüzünden kavga etmiş ve Polat çiftinin komşularına saldırarak ölüm tehditleri savurdukları iddia edilmişti.

2 Haziran 2023 tarihinde yaşanan kavganın ardından Polat çiftinin komşusu M.A çiftten şikayetçi olmuş ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat’ın ise ‘hakaret’, ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

2 Haziran 2023 tarihinde yaşanan kavganın ardından Polat çiftinin komşusu M.A çiftten şikayetçi olmuş ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat’ın ise ‘hakaret’, ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Engin ve Dilan Polat yerine avukatları bulunurken müşteki Metin Serhat A. ve Esra A. ise duruşmaya katıldı. Ünlü çiftin komşuları gerçekleşen duruşmada yaşanan kavga gününü de anlattı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Engin ve Dilan Polat yerine avukatları bulunurken müşteki Metin Serhat A. ve Esra A. ise duruşmaya katıldı. Ünlü çiftin komşuları gerçekleşen duruşmada yaşanan kavga gününü de anlattı.

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., olay günü eşinin doğum günü kutlamasından evlerine döndüklerini belirterek, Polat'lara gelen araçların yolu kapatması nedeniyle araçlarını en yakın yere bıraktıklarını söyledi ve yaşananları 'Anladığım kadarıyla aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Sonra 6 yaşındaki kızım ile evde yalnız kaldık. Dışarıdan bağırış sesleri duydum. Herhalde kavga çıkacak, diye düşünerek güvenliği aradım. Engin Polat, tekme atarak kapıyı açtı, eve girdi. Kapıyı kesinlikle ben açmadım. Eve önce Engin Polat girdi, arkasından 4 kişi geldi. İçeri giren diğer şahıslar da eşimi arıyorlardı ancak onlar bağırmadılar, tehdit içerikli bir söz söylemediler. Onlar içerideyken Dilan Polat da eve girdi. Dilan Polat da bağırdı, çığlık attı ancak hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedi. Eve giren şahıslardan biri, eşimin dışarıda olduğunu söyleyince gittiler. Ben de KADES uygulamasıyla polis çağırdım. Çünkü tekrar gelmelerinden korktum. Bu olayla ilgili daha fazla vakit harcamamak için şikayetimizi geri çektik. Şikayetten feragat ediyoruz.' cümleleri ile açıkladı.

Müşteki Metin Serhat A. ise yaşananları "Dilan Polat'a normal bir ses tonuyla 'Hanımefendi bu araçlar sizin mi, görmüyor musunuz yolun ortasına koymuşsunuz?' dedim. O da 'Bana bağıramazsın' dedi. 'Ben bağırmıyorum, siz bağırıyorsunuz' deyince, bana küfretmeye başladı. Dilan tehdit içerikli bir söz söylemedi, sadece küfretti. Ben arabayı çalıştırdım 20-30 metre geriye çektim. Sonra kızımın çığlığını duydum, yukarı doğru koşmaya başladım. Bu sırada onlar da aşağıya iniyormuş. Engin Polat benim göremeyeceğim şekilde hamle yaparak bana yumruk attı. Engin Polat'ın bana karşı tehdit içerikli bir sözü olmadı. Zaten bu esnada benim derdim kızımın yanına gitmekti. Bana yumruk atıldıktan sonra etrafı iyi göremedim. Sayısını bilmediğim şahıslarla aramızda bir kaç dakikalık bir kavga oldu." cümleleri ile anlattı.

Müşteki Metin Serhat A. ise yaşananları "Dilan Polat'a normal bir ses tonuyla 'Hanımefendi bu araçlar sizin mi, görmüyor musunuz yolun ortasına koymuşsunuz?' dedim. O da 'Bana bağıramazsın' dedi. 'Ben bağırmıyorum, siz bağırıyorsunuz' deyince, bana küfretmeye başladı. Dilan tehdit içerikli bir söz söylemedi, sadece küfretti. Ben arabayı çalıştırdım 20-30 metre geriye çektim. Sonra kızımın çığlığını duydum, yukarı doğru koşmaya başladım. Bu sırada onlar da aşağıya iniyormuş. Engin Polat benim göremeyeceğim şekilde hamle yaparak bana yumruk attı. Engin Polat'ın bana karşı tehdit içerikli bir sözü olmadı. Zaten bu esnada benim derdim kızımın yanına gitmekti. Bana yumruk atıldıktan sonra etrafı iyi göremedim. Sayısını bilmediğim şahıslarla aramızda bir kaç dakikalık bir kavga oldu." cümleleri ile anlattı.

Müşteki avukatları ise müvekkillerinin şikayetten vazgeçmesi dikkate alınarak davanın düşmesine karar verilmesini istedi. Sanıkların avukatları da yine karşı tarafla uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirerek davanının düşürülmesini talep etti. Aleyhteki müşteki beyanlarını kabul etmediklerini belirten sanık avukatları tanık dinletme talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise tanık dinletme talebinin kabul edilmesini, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için de süre verilmesini istedi.

Müşteki avukatları ise müvekkillerinin şikayetten vazgeçmesi dikkate alınarak davanın düşmesine karar verilmesini istedi. Sanıkların avukatları da yine karşı tarafla uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirerek davanının düşürülmesini talep etti. Aleyhteki müşteki beyanlarını kabul etmediklerini belirten sanık avukatları tanık dinletme talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise tanık dinletme talebinin kabul edilmesini, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için de süre verilmesini istedi.

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