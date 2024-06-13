Belini İnceltirken Kolunu Yamultmuştu: Shop Yapmadığını Kanıtlamaya Çalışan Şükran Ovalı Kimseyi İnandıramadı
Belini İnceltirken Kolunu Yamultmuştu: Shop Yapmadığını Kanıtlamaya Çalışan Şükran Ovalı Kimseyi İnandıramadı
Mayolu poz veren Şükran Ovalı belini inceltmeye çalışırken kolunu yamultunca 'Photoshop'unda bir adabı var' dedirtmişti. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ovalı'nın shop yapmadığını kanıtlamaya çalıştığı paylaşımı kimseye geçmedi!
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarda izlediğimiz Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı sahil pozunda photoshop yaptığı ve belini inceltirken kolunu yamulttuğu iddia edilmişti.
Shop yapmadığını kanıtlamaya ant içen Şükran Ovalı, geçtiğimiz saatlerde yeniden bikinili bir paylaşım yaptı. Yaptı yapmasına ama yine kimseyi inandıramadı...
Önce Ovalı'nın paylaşımına 👇🏻
Şimdi de Ovalı'nın paylaşımına gelen yorumlara bakalım!
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