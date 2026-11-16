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Ferdi Tayfur’un Doğup Büyüdüğü Mahalledekiler "Zengin Olunca" Yaptıklarını Anlattılar

Ferdi Tayfur’un Doğup Büyüdüğü Mahalledekiler "Zengin Olunca" Yaptıklarını Anlattılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 09:52
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Arabeskin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur, 15 Kasım'daki doğum gününde çocukluğunun geçtiği Adana'daki mahallede dualarla anıldı. Tayfur'un bir dönem çalıştığı kahvehanede toplananlar sanatçı için dua ederken, mahalleliler de ünlü ismin şöhret yıllarında bile bu sokaklarla bağını koparmadığını anlattı. Çocukluk arkadaşlarının ve komşularının aktardıkları, Tayfur'un zengin olduktan sonra mahalleye nasıl davrandığını da ortaya koydu.

Kaynak: Sabah

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Ferdi Tayfur, Adana'da zor bir çocukluktan arabeskin en sevilen seslerinden birine uzanan hikâyesiyle hâlâ anılıyor.

Ferdi Tayfur, Adana'da zor bir çocukluktan arabeskin en sevilen seslerinden birine uzanan hikâyesiyle hâlâ anılıyor.
www.sabah.com.tr

15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur, babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşta çıraklık yaparak hayata karıştı. Sonraki yıllarda 'Mahallede Yas mı Var', 'Sevda Yelleri' ve 'Hatıran Yeter' gibi şarkılarla arabeskin en çok sevilen isimlerinden biri oldu, sinemada da uzun yıllar başrol oynadı. 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden sanatçının adı, aradan geçen zamana rağmen doğduğu şehirde ve büyüdüğü sokaklarda hâlâ sıcak bir bağla anılıyor. Bu bağın en görünür hâli de bu yıl doğum gününde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.

Ferdi Tayfur'un doğum gününde Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede toplananlar sanatçı için dua etti.

Ferdi Tayfur'un doğum gününde Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede toplananlar sanatçı için dua etti.
www.sabah.com.tr

Anma, Tayfur'un bir dönem çalıştığı kahvehanede sessiz ama içten bir şekilde yapıldı ve masanın etrafında toplananlar ellerini açıp sanatçının ruhuna dua etti. Kıraathanenin sahibi Mehmet Kartopal, Ferdi Tayfur ile Müslüm Gürses'in bu kahvede yetiştiğini söyledi. Kartopal'a göre Tayfur'un mahalleye bağlılığı şöhretle birlikte azalmadı ve sanatçı her bayram mahalleye koyun getirip dağıtırdı. Aynı bayram geleneğini komşular da kendi anılarıyla anlatıyor.

Komşusu Zerrin Avcı, Ferdi Tayfur'la aynı ahşap evde oturduklarını ve zengin olunca mahalleye pikap dolusu koyun getirdiğini anlattı.

Komşusu Zerrin Avcı, Ferdi Tayfur'la aynı ahşap evde oturduklarını ve zengin olunca mahalleye pikap dolusu koyun getirdiğini anlattı.
www.sabah.com.tr

Zerrin Avcı, sanatçıyla aynı ahşap yapıda oturduklarını ve evin bahçesindeki dut ağacının altında birlikte kahvaltı ettiklerini hatırlıyor. Tayfur'un o sofralarda saz çalıp şarkı söylediğini anlatan Avcı, zengin olduktan sonra mahalleye bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip dağıttığını da aktarıyor. Çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen mahalleli Kasım Eroğlu ise Tayfur'un ünlendikten sonra da mahalleye sık sık uğradığını, bayramlarda ve özel günlerde yardımda bulunduğunu belirtiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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