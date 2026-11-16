Ferdi Tayfur’un Doğup Büyüdüğü Mahalledekiler "Zengin Olunca" Yaptıklarını Anlattılar

15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur, babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşta çıraklık yaparak hayata karıştı. Sonraki yıllarda 'Mahallede Yas mı Var', 'Sevda Yelleri' ve 'Hatıran Yeter' gibi şarkılarla arabeskin en çok sevilen isimlerinden biri oldu, sinemada da uzun yıllar başrol oynadı. 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden sanatçının adı, aradan geçen zamana rağmen doğduğu şehirde ve büyüdüğü sokaklarda hâlâ sıcak bir bağla anılıyor. Bu bağın en görünür hâli de bu yıl doğum gününde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.