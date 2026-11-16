Ferdi Tayfur’un Doğup Büyüdüğü Mahalledekiler "Zengin Olunca" Yaptıklarını Anlattılar
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Arabeskin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur, 15 Kasım'daki doğum gününde çocukluğunun geçtiği Adana'daki mahallede dualarla anıldı. Tayfur'un bir dönem çalıştığı kahvehanede toplananlar sanatçı için dua ederken, mahalleliler de ünlü ismin şöhret yıllarında bile bu sokaklarla bağını koparmadığını anlattı. Çocukluk arkadaşlarının ve komşularının aktardıkları, Tayfur'un zengin olduktan sonra mahalleye nasıl davrandığını da ortaya koydu.
Kaynak: Sabah
Ferdi Tayfur, Adana'da zor bir çocukluktan arabeskin en sevilen seslerinden birine uzanan hikâyesiyle hâlâ anılıyor.
Ferdi Tayfur'un doğum gününde Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede toplananlar sanatçı için dua etti.
Komşusu Zerrin Avcı, Ferdi Tayfur'la aynı ahşap evde oturduklarını ve zengin olunca mahalleye pikap dolusu koyun getirdiğini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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