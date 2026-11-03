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Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklatmıştı: Ölümlerinden Sonra Kazanmaya Devam Eden Türk Sanatçılar

Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklatmıştı: Ölümlerinden Sonra Kazanmaya Devam Eden Türk Sanatçılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 07:30
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Forbes'un ölümünden sonra en çok kazanan ünlüler listesi gündeme oturunca Sabah yazarı Mevlüt Tezel de aynı soruyu Türkiye için sordu ve arabeskten Anadolu rock'a uzanan efsane isimlerin telif gelirlerini köşesine taşıdı. Ferdi Tayfur'dan Barış Manço'ya, Müslüm Gürses'ten Zeki Müren'e kadar pek çok sanatçının şarkıları bugün hâlâ dijital platformlarda, televizyonda ve mekânlarda çalarken mirasçılarına düzenli bir gelir kazandırıyor. Bu paranın tam olarak ne kadar olduğu ise kimi zaman mahkeme koridorlarında konuşulan bir sırra dönüşmüş durumda.

Kaynak: Sabah

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Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarından yılda 35 milyon TL telif kazandığı konuşulmuştu.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarından yılda 35 milyon TL telif kazandığı konuşulmuştu.

Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 'Huzurum Kalmadı', 'Hatıran Yeter' ve 'Sevdalılar Beni Anlar' gibi şarkıları ve başrolünü üstlendiği Yeşilçam filmleriyle kuşaklar boyu sevilen bir miras bıraktı ve 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatının hemen ardından Sabah'ta yer alan habere göre sanatçının kendi şarkılarından yılda yaklaşık 23 milyon TL, yapımcısı olduğu eserlerden ise 12 milyon TL'nin üzerinde telif geliri elde ettiği öne sürülmüş, ayda 3 milyon TL'ye yaklaşan bu rakam magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu.

Ferdi Tayfur'un yıllar önce bir programda şarkılarının ölümünden sonra da herkes tarafından ücretsiz dinlenebilmesini istediğini söylediği sözler de o günlerde yeniden hatırlanmıştı.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ve Barış Manço ailesinin açtığı dava telif kavgasını mahkemeye taşıdı.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ve Barış Manço ailesinin açtığı dava telif kavgasını mahkemeye taşıdı.

Bu kadar büyük bir gelirin kime kalacağı sorusu, Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024'te noterde imzaladığı vasiyetin Marmaris'te okunmasıyla yanıt buldu ve sanatçının besteleri, müziği ve telifli eserleri üzerindeki hakların Nilüfer Turanbayburt'a bırakıldığı ortaya çıktı.

Mirastan pay alamayan Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur vasiyetin iptali için dava açarken Tuğçe Tayfur, babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu da kamuoyuyla paylaştı.

Barış Manço'nun ailesi de benzer bir hukuk savaşının içinde; Lale, Doğukan ve Batıkan Manço, Ağustos 2026'da Hüseyin Emre'ye ait müzik şirketine karşı İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Aile, Barış Manço'nun vefatının ardından Lale Manço'nun şirkete verdiği yetkilerin amacı dışında kullanıldığını ve özellikle dijital platformlardan gelen teliflerin kendilerine aktarılmadığını öne sürerek eserlerin iadesini ve 2003'ten bu yana elde edilen gelirlerin ödenmesini talep ediyor.

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmdeki 14 şarkı için 1,8 milyon TL telif ödenmişti.

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmdeki 14 şarkı için 1,8 milyon TL telif ödenmişti.

Mahkemelik olan bu gelirlerin en çok hangi anlarda katlandığına gelince, Mevlüt Tezel'in dikkat çektiği nokta sanatçıların hayatlarının beyazperdeye taşınması oluyor.

Tezel'in aktardığına göre 2018'de gişe rekorları kıran Müslüm filminde kullanılan 14 şarkı için 1,8 milyon TL telif ödendi; filmin yapımcısı Mustafa Uslu da daha önce bu ödemenin, şarkılar Timuçin Esen'e yeniden seslendirildiği için eser sahiplerine yapıldığını anlatmıştı.

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı'na bırakan Zeki Müren'in yasal mirasçısı olan bu iki vakıf ise sanatçının hayatını anlatan bir filmin tanıtımını mahkeme kararıyla durdurabilmişti.

MESAM sisteminde telif gelirleri sanatçının ölümünden sonra 70 yıl boyunca mirasçılarına ödenmeye devam etse de birlik; Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Kayahan, Cem Karaca ve Erkin Koray gibi bu alanda öne çıkan isimlerin bireysel kazancını açıklamıyor,

Kayahan'ın telif gelirleri sekiz paya bölündü, Cem Karaca'nın filmi 3,5 milyon TL teminatla durduruldu.

Kayahan'ın telif gelirleri sekiz paya bölündü, Cem Karaca'nın filmi 3,5 milyon TL teminatla durduruldu.

MESAM'ın rakam vermediği isimlerden Kayahan'ın telif gelirlerinin nasıl paylaştırıldığı ise Mayıs 2026'da sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz'un açıklamasıyla gündeme geldi.

Oğuz'a göre eserlerden gelen telif sekiz paya bölünüyor; bunun altı payı Kayahan'ın kızlarına, iki payı ise eşi İpek Açar'a gidiyor ve İpek Açar, daha önce imzalanan miras paylaşım sözleşmesiyle edinilmiş mallardaki yüzde 50'lik yasal hakkından da vazgeçmiş. Kızı Beste Açar ise 2015'ten bu yana babasının imzasının taklit edildiğini öne sürerek telif haklarının devriyle ilgili hukuki mücadelesini sürdürüyor; avukatına göre savcılığın sorduğu sözleşmenin aslı MESAM arşivinde bulunamadı.

Cem Karaca'nın ailesi de benzer bir telif krizini 2024'te yaşadı; eşi İlkim Karaca, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde sanatçının eserlerinin izin alınmadan kullanıldığını öne sürerek dava açtı ve mahkemenin istediği 3,5 milyon TL teminatı yatırınca film vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinin itirazının ardından üst mahkemenin bu kararı kaldırdığı da haberlere yansımıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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