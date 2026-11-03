Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklatmıştı: Ölümlerinden Sonra Kazanmaya Devam Eden Türk Sanatçılar
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Forbes'un ölümünden sonra en çok kazanan ünlüler listesi gündeme oturunca Sabah yazarı Mevlüt Tezel de aynı soruyu Türkiye için sordu ve arabeskten Anadolu rock'a uzanan efsane isimlerin telif gelirlerini köşesine taşıdı. Ferdi Tayfur'dan Barış Manço'ya, Müslüm Gürses'ten Zeki Müren'e kadar pek çok sanatçının şarkıları bugün hâlâ dijital platformlarda, televizyonda ve mekânlarda çalarken mirasçılarına düzenli bir gelir kazandırıyor. Bu paranın tam olarak ne kadar olduğu ise kimi zaman mahkeme koridorlarında konuşulan bir sırra dönüşmüş durumda.
Kaynak: Sabah
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarından yılda 35 milyon TL telif kazandığı konuşulmuştu.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti ve Barış Manço ailesinin açtığı dava telif kavgasını mahkemeye taşıdı.
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmdeki 14 şarkı için 1,8 milyon TL telif ödenmişti.
Kayahan'ın telif gelirleri sekiz paya bölündü, Cem Karaca'nın filmi 3,5 milyon TL teminatla durduruldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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