Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Dudak Uçuklatmıştı: Ölümlerinden Sonra Kazanmaya Devam Eden Türk Sanatçılar

Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 'Huzurum Kalmadı', 'Hatıran Yeter' ve 'Sevdalılar Beni Anlar' gibi şarkıları ve başrolünü üstlendiği Yeşilçam filmleriyle kuşaklar boyu sevilen bir miras bıraktı ve 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatının hemen ardından Sabah'ta yer alan habere göre sanatçının kendi şarkılarından yılda yaklaşık 23 milyon TL, yapımcısı olduğu eserlerden ise 12 milyon TL'nin üzerinde telif geliri elde ettiği öne sürülmüş, ayda 3 milyon TL'ye yaklaşan bu rakam magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu.

Ferdi Tayfur'un yıllar önce bir programda şarkılarının ölümünden sonra da herkes tarafından ücretsiz dinlenebilmesini istediğini söylediği sözler de o günlerde yeniden hatırlanmıştı.