Ölümünden Sonra En Çok Kazanan 13 Ünlü Açıklandı, Michael Jackson Zirvede Değil
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Forbes, 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 arasını kapsayan en çok kazanan ölü ünlüler listesini yayımladı. Listede müzikten edebiyata, sinemadan spora uzanan 13 ismin mirası yer alıyor ve bu isimlerin toplam geliri 637 milyon dolara ulaştı. Forbes'un 26 yıldır hazırladığı listede Michael Jackson bu yıl zirvede değil. Zirvedeki isim ise bir katalog satışıyla 150 milyon dolarlık gelire ulaştı.
Zirvede Quincy Jones var.
Michael Jackson ikinci sırada.
Dr. Seuss, Elvis ve Dolly Parton ilk 5'te.
Listede toplam 13 isim var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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