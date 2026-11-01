Ölümünden Sonra En Çok Kazanan 13 Ünlü Açıklandı, Michael Jackson Zirvede Değil

Forbes'un 2026 listesindeki 13 ismin vergi öncesi kazançları şöyle sıralandı.

1. Quincy Jones, 150 milyon dolar

2. Michael Jackson, 140 milyon dolar

3. Dr. Seuss, 80 milyon dolar

4. Elvis Presley, 75 milyon dolar

5. Dolly Parton, 46 milyon dolar

6. Bob Marley, 25 milyon dolar

7. Prince, 24 milyon dolar

8. Diane Keaton, 22 milyon dolar

9. John Lennon, 18 milyon dolar

10. George Harrison, 15 milyon dolar

11. Jimmy Buffett, 15 milyon dolar

12. Kobe Bryant, 14 milyon dolar

13. Arnold Palmer, 13 milyon dolar

Forbes, sıralamayı 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 arasındaki satışlardan, dijital dinlenmelerden, lisans anlaşmalarından ve diğer gelir kaynaklarından elde edilen vergi öncesi kazançlarla hazırladı. Aynı dönemde yapılan miras varlığı satın alımları da hesaba katıldı. Menajer, temsilci ve avukat ücretleri hesaplamadan düşülmedi. Her ünlü tek bir ekonomik varlık sayıldı ve mirasçılar hakları hâlâ ellerinde tutmasa bile o ismin yarattığı tüm gelir kendisine yazıldı.