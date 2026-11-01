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Ölümünden Sonra En Çok Kazanan 13 Ünlü Açıklandı, Michael Jackson Zirvede Değil

Ölümünden Sonra En Çok Kazanan 13 Ünlü Açıklandı, Michael Jackson Zirvede Değil

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 17:46
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Forbes, 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 arasını kapsayan en çok kazanan ölü ünlüler listesini yayımladı. Listede müzikten edebiyata, sinemadan spora uzanan 13 ismin mirası yer alıyor ve bu isimlerin toplam geliri 637 milyon dolara ulaştı. Forbes'un 26 yıldır hazırladığı listede Michael Jackson bu yıl zirvede değil. Zirvedeki isim ise bir katalog satışıyla 150 milyon dolarlık gelire ulaştı.

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Zirvede Quincy Jones var.

Zirvede Quincy Jones var.

Listenin ilk sırasına, 2024'ün sonlarında 91 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Quincy Jones yerleşti. Jones'un mirasçıları Mart 2026'da sanatçının kataloğundaki hakların büyük bölümünü özel sermaye destekli katalog yönetim şirketi HarbourView Equity Partners'a sattı. Forbes'un tahminlerine göre bu anlaşmanın değeri yaklaşık 150 milyon dolar. Satış, Jones'un kendi bestelerinin yanı sıra Soul Bossa Nova gibi eserlerin yayın haklarını ve Michael Jackson'ın ilk üç solo albümü Off The Wall, Thriller ve Bad'deki yüzde 10'luk yapımcı telif haklarını da kapsıyor. Jones, Jackson'ın Thriller albümünde ve Frank Sinatra'nın Fly Me To The Moon eserinde çalışmış, 1985'te We Are The World şarkısının yapımcılığını üstlenmiş, aynı yıl The Color Purple filminin müzikleriyle iki Oscar adaylığı kazanmıştı.

Michael Jackson ikinci sırada.

Michael Jackson ikinci sırada.

Michael Jackson'ın mirası bu yıl 140 milyon dolar gelir sağladı. Forbes'un listeyi hazırlamaya başladığı 26 yıl içinde 2009'daki ölümünden bu yana zirveye Jackson dışında birinin yerleştiği yalnızca dördüncü yıl bu oldu. Daha önce 2012'de Elizabeth Taylor, 2021'de Roald Dahl ve 2022'de J.R.R. Tolkien, önemli varlık satışlarıyla Jackson'ı geride bırakmıştı. Jackson'ın kazancında dünya genelinde gişede 1 milyar doları aşan Michael adlı biyografik filmin payı büyük. Miras yönetimi filmin yapımı için yaklaşık 25 milyon dolar finansman sağladı ve Forbes, önümüzdeki birkaç yıl içinde filmden 50 milyon doların üzerinde kâr payı gelmesini bekliyor. Müzik platformlarındaki dinlenme gelirleri, Las Vegas'taki Cirque du Soleil gösterisi, MJ: The Musical yapımları ve marka lisansları da Jackson'ın gelirine katkı sağlıyor.

Dr. Seuss, Elvis ve Dolly Parton ilk 5'te.

Dr. Seuss, Elvis ve Dolly Parton ilk 5'te.

Üçüncü sırada 80 milyon dolarla çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss, dördüncü sırada 75 milyon dolarla Elvis Presley, beşinci sırada 46 milyon dolarla Dolly Parton yer aldı. Parton bu yılın ağustosunda 80 yaşında hayatını kaybetmişti ve listeye ilk kez girdi. Presley ile Parton'ın mirasının merkezinde ziyaretçilere açık mekânlar bulunuyor, yani Presley için Graceland, Parton için Dollywood. Bob Marley'nin Mandalay Bay'deki Las Vegas gösterisi ocak ayında sona erdi. Dr. Seuss'un yeni The Cat In The Hat filmi gelecek hafta sonu vizyona girecek, Parton'ın Broadway gösterisi aralıkta başlayacak. Presley için 2027'de bir hologram konser hazırlanıyor ve 2028'de vizyona girmesi planlanan Beatles filmi de listedeki isimlerin gelir beklentisini artırıyor.

Listede toplam 13 isim var.

Listede toplam 13 isim var.

Forbes'un 2026 listesindeki 13 ismin vergi öncesi kazançları şöyle sıralandı.

1. Quincy Jones, 150 milyon dolar

2. Michael Jackson, 140 milyon dolar

3. Dr. Seuss, 80 milyon dolar

4. Elvis Presley, 75 milyon dolar

5. Dolly Parton, 46 milyon dolar

6. Bob Marley, 25 milyon dolar

7. Prince, 24 milyon dolar

8. Diane Keaton, 22 milyon dolar

9. John Lennon, 18 milyon dolar

10. George Harrison, 15 milyon dolar

11. Jimmy Buffett, 15 milyon dolar

12. Kobe Bryant, 14 milyon dolar

13. Arnold Palmer, 13 milyon dolar

Forbes, sıralamayı 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 arasındaki satışlardan, dijital dinlenmelerden, lisans anlaşmalarından ve diğer gelir kaynaklarından elde edilen vergi öncesi kazançlarla hazırladı. Aynı dönemde yapılan miras varlığı satın alımları da hesaba katıldı. Menajer, temsilci ve avukat ücretleri hesaplamadan düşülmedi. Her ünlü tek bir ekonomik varlık sayıldı ve mirasçılar hakları hâlâ ellerinde tutmasa bile o ismin yarattığı tüm gelir kendisine yazıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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