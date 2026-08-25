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Bir Devir Kapandı: Müzik Efsanesi Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Bir Devir Kapandı: Müzik Efsanesi Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2026 - 21:27
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Müzik dünyasının en büyük ikonlarından Dolly Parton'dan acı haber geldi. 'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi unutulmaz şarkılarla nesilleri birbirine bağlayan country müziğin kraliçesi, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Dean'i kaybeden Parton, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Üstelik yalnızca birkaç gün önce hala gerçekleştirmek istediği pek çok hayali olduğunu anlatmıştı. Ardında ise altmış yılı aşan, unutulması neredeyse imkansız bir miras bıraktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bazı yıldızlar yalnızca şarkılarıyla değil, kendilerine ait koca bir dünyayla hafızalara kazınır. Dolly Parton tam olarak öyle bir isimdi.

Bazı yıldızlar yalnızca şarkılarıyla değil, kendilerine ait koca bir dünyayla hafızalara kazınır. Dolly Parton tam olarak öyle bir isimdi.

Kabarık sarı saçları, taşlı kostümleri, uzun tırnakları, kendisiyle dalga geçmekten hiçbir zaman çekinmeyen mizahı ve daha ilk notasında tanınan sesiyle Dolly Parton, country müziğin sınırlarını çoktan aşmış bir dünya yıldızıydı. Tennessee'de yoksul ve kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Parton'ın hikayesi, yıllar içerisinde Amerikan müzik tarihinin en görkemli başarı öykülerinden birine dönüştü. 1960'lı yıllarda Nashville'de başlayan kariyeri altmış yılı aşkın süre devam etti; yazdığı binlerce şarkı ve sattığı 100 milyondan fazla albümle country müziğin en önemli isimlerinden biri oldu. 

Sonra bir 'Jolene' geldi ve dünya değişti.

1973'te kaydedilen şarkı yalnızca Dolly'nin değil, country müziğin de en bilinen eserlerinden birine dönüştü. Yıllar boyunca sayısız isim tarafından yeniden yorumlandı; Miley Cyrus'tan The White Stripes'a, Måneskin'den Beyoncé'ye kadar bambaşka kuşaklardan yıldızlar Dolly'nin mirasına kendi yorumlarını ekledi. 

Bir de bugün Whitney Houston'ın sesiyle hafızalarımıza kazınmış olsa da aslında Dolly Parton'ın kaleminden çıkan 'I Will Always Love You' vardı. Parton şarkıyı 1973'te, yıllarca birlikte çalıştığı Porter Wagoner'dan profesyonel olarak ayrılırken yazmıştı. Önce kendi sesiyle bir country klasiğine dönüşen eser, yıllar sonra Whitney Houston'ın yorumuyla müzik tarihinin en büyük hitlerinden biri olacaktı.  '9 to 5', 'Coat of Many Colors' ve daha niceleri...

Üstelik Dolly yalnızca müzikte kalmadı. 9 to 5 ve Steel Magnolias gibi filmlerle oyunculukta da iz bıraktı, 11 Grammy kazandı, Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Kurduğu Dollywood'le kendi dünyasını gerçek bir yere dönüştürdü. Imagination Library projesiyle çocuklara milyonlarca kitap ulaştırdı; eğitime, sağlık çalışmalarına ve afetlerden etkilenen insanlara yaptığı yardımlarla yıllarca elini taşın altına koydu. 

O saçların, taşların ve kahkahaların altında müzik tarihini değiştiren çok güçlü bir kadın vardı. Ve ne yazık ki bugün o kadına veda ettik.

Dolly Parton'ın son bir buçuk yılı dışarıdan gördüğümüz o bitmek bilmeyen enerjisinin ardında oldukça zor geçti.

Dolly Parton'ın son bir buçuk yılı dışarıdan gördüğümüz o bitmek bilmeyen enerjisinin ardında oldukça zor geçti.

Önce hayatının neredeyse tamamını paylaştığı eşini kaybetti, ardından kendi sağlığıyla mücadele etmeye başladı. Dolly Parton'ın özel hayatındaki en büyük aşkı Carl Dean'di. İkilinin yolları Dolly henüz 18 yaşındayken Nashville'de kesişmiş, 1966 yılında evlenmişlerdi. Dolly dünyanın en tanınan kadınlarından birine dönüşürken Carl Dean hayatı boyunca kameralardan uzak kalmayı seçti. Neredeyse 60 yıl süren bu evlilik, Dean'in 3 Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybetmesiyle sona erdi. Dolly için de oldukça ağır bir dönem başladı.

Ünlü yıldız sonrasında yaptığı açıklamalarda, eşinin hastalığı sırasında onunla ilgilenirken kendi sağlığını uzun süre ihmal ettiğini anlatmıştı. Dean'in kaybının ardından bu kez kendi sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldığını söyleyen Parton, son aylarda bazı programlarını ve sahne planlarını da ertelemek zorunda kaldı. Susuzluk ve baş dönmesi gibi problemler yaşadığı, bağışıklık ve sindirim sistemiyle ilgili sorunlarla mücadele ettiği basına yansıdı. Ve hikayenin bugün insanın boğazını düğümleyen tarafı tam da burada başlıyor.

Çünkü Dolly Parton ölümünden yalnızca birkaç gün önce hayranlarına sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Hala iyileşmeye devam ettiğini ama çalışmayı bırakmadığını söylemişti. Nashville'de hayatına adanacak Life of Many Colors Museum için planlarını anlatıyor, yeni projelerinden bahsediyor ve önünde yapmak istediği daha çok şey olduğunu söylüyordu. Müzenin, yine kendisiyle bağlantılı SongTeller Hotel'le aynı binada yer alması planlanıyordu. Yani Dolly, vedaya hazırlanan biri gibi konuşmuyordu. Tam tersine hala plan yapıyor, hala üretiyor, hala önündeki günlerden bahsediyordu.

Bugün gelen haberi bu kadar ağırlaştıran detaylardan biri de bu oldu.

25 Ağustos 2026'da müzik dünyasının hiç duymak istemediği haber geldi: Country müziğin kraliçesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2026'da müzik dünyasının hiç duymak istemediği haber geldi: Country müziğin kraliçesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Parton'ın ölüm haberi ailesi tarafından doğrulandı. Böylece altmış yılı aşkın kariyerine yüzlerce şarkı, onlarca albüm, filmler, ödüller ve kuşaklar boyunca aktarılacak bir miras sığdıran bir efsaneye veda etmiş olduk.

Ardında bıraktığı rakamlara baktığınızda zaten devasa bir kariyer görüyorsunuz. 100 milyondan fazla albüm satışı, 11 Grammy, onlarca liste başarısı ve müzik tarihine yerleşmiş yüzlerce eser... 

Fakat onun asıl başarısı, kendisinden onlarca yıl sonra doğan insanların bile Dolly Parton'ın kim olduğunu bilmesini sağlamasıydı. Bir nesil 'Jolene'i Dolly'den dinledi, bir başkası Miley Cyrus'ın yorumuyla keşfetti. 'I Will Always Love You' Whitney Houston'la yeniden dünyayı dolaştı. Beyoncé yıllar sonra 'Jolene'e yeniden dokundu. Dolly'nin yazdığı melodiler ve anlattığı hikayeler, her seferinde başka bir kuşağa ulaşmanın yolunu buldu. 

Bir tarafta çocukluğunu geçirdiği Tennessee, diğer tarafta adını taşıyan Dollywood... Bir tarafta milyonlarca satan albümler, diğer tarafta çocuklara kitap ulaştırmak için kurduğu Imagination Library... Ve bütün bunların ortasında, kendisini hiçbir zaman olduğundan daha ciddi göstermeye çalışmayan, gösterişli görüntüsüyle yapılan şakalara çoğu zaman herkesten önce katılan o kocaman Dolly kahkahası.

Bazı vedaların ardından söylenecek cümleyi sanatçı zaten yıllar önce kendisi yazmış oluyor. Dolly'nin mirası düşünüldüğünde bu kez uzun uzun aramaya da gerek yok:

Biz de seni her zaman seveceğiz Dolly.

Hoşça kal, country müziğin kraliçesi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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