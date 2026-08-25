Bir Devir Kapandı: Müzik Efsanesi Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Müzik dünyasının en büyük ikonlarından Dolly Parton'dan acı haber geldi. 'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi unutulmaz şarkılarla nesilleri birbirine bağlayan country müziğin kraliçesi, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Dean'i kaybeden Parton, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Üstelik yalnızca birkaç gün önce hala gerçekleştirmek istediği pek çok hayali olduğunu anlatmıştı. Ardında ise altmış yılı aşan, unutulması neredeyse imkansız bir miras bıraktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bazı yıldızlar yalnızca şarkılarıyla değil, kendilerine ait koca bir dünyayla hafızalara kazınır. Dolly Parton tam olarak öyle bir isimdi.
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Dolly Parton'ın son bir buçuk yılı dışarıdan gördüğümüz o bitmek bilmeyen enerjisinin ardında oldukça zor geçti.
25 Ağustos 2026'da müzik dünyasının hiç duymak istemediği haber geldi: Country müziğin kraliçesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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