Bir Devir Kapandı: Müzik Efsanesi Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kabarık sarı saçları, taşlı kostümleri, uzun tırnakları, kendisiyle dalga geçmekten hiçbir zaman çekinmeyen mizahı ve daha ilk notasında tanınan sesiyle Dolly Parton, country müziğin sınırlarını çoktan aşmış bir dünya yıldızıydı. Tennessee'de yoksul ve kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Parton'ın hikayesi, yıllar içerisinde Amerikan müzik tarihinin en görkemli başarı öykülerinden birine dönüştü. 1960'lı yıllarda Nashville'de başlayan kariyeri altmış yılı aşkın süre devam etti; yazdığı binlerce şarkı ve sattığı 100 milyondan fazla albümle country müziğin en önemli isimlerinden biri oldu.

Sonra bir 'Jolene' geldi ve dünya değişti.

1973'te kaydedilen şarkı yalnızca Dolly'nin değil, country müziğin de en bilinen eserlerinden birine dönüştü. Yıllar boyunca sayısız isim tarafından yeniden yorumlandı; Miley Cyrus'tan The White Stripes'a, Måneskin'den Beyoncé'ye kadar bambaşka kuşaklardan yıldızlar Dolly'nin mirasına kendi yorumlarını ekledi.

Bir de bugün Whitney Houston'ın sesiyle hafızalarımıza kazınmış olsa da aslında Dolly Parton'ın kaleminden çıkan 'I Will Always Love You' vardı. Parton şarkıyı 1973'te, yıllarca birlikte çalıştığı Porter Wagoner'dan profesyonel olarak ayrılırken yazmıştı. Önce kendi sesiyle bir country klasiğine dönüşen eser, yıllar sonra Whitney Houston'ın yorumuyla müzik tarihinin en büyük hitlerinden biri olacaktı. '9 to 5', 'Coat of Many Colors' ve daha niceleri...

Üstelik Dolly yalnızca müzikte kalmadı. 9 to 5 ve Steel Magnolias gibi filmlerle oyunculukta da iz bıraktı, 11 Grammy kazandı, Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Kurduğu Dollywood'le kendi dünyasını gerçek bir yere dönüştürdü. Imagination Library projesiyle çocuklara milyonlarca kitap ulaştırdı; eğitime, sağlık çalışmalarına ve afetlerden etkilenen insanlara yaptığı yardımlarla yıllarca elini taşın altına koydu.

O saçların, taşların ve kahkahaların altında müzik tarihini değiştiren çok güçlü bir kadın vardı. Ve ne yazık ki bugün o kadına veda ettik.