Barış Manço'nun Dönence'siyle Tame Impala'nın Dracula'sı Arasındaki Benzerliği Can Oflaz Ortaya Çıkardı!

Tame Impala'nın kurucusu Kevin Parker, son albümüne hazırlanırken aylarca yalnızca 1970'lerin Türk müziğini dinlediğini ve Barış Manço'dan ilham aldığını söylemişti. Doğu ile Batı'yı psychedelic rock çatısı altında buluşturan iki ismin ortak noktaları, müzikseverleri bir kez daha düşündürmeye devam ediyor.

Can Oflaz, Barış Manço ve Tame Impala şarkılarını harmanladığı bir performans paylaştı. Stüdyoda gitar ve mikrofonla çekilen videoda Barış Manço'nun efsane 'Dönence' şarkısıyla, Tame Impala'nın 'Dracula' şarkısının arasındaki olay benzerlik dikkat çekti!

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