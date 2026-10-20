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Barış Manço'nun Dönence'siyle Tame Impala'nın Dracula'sı Arasındaki Benzerliği Can Oflaz Ortaya Çıkardı!

Barış Manço'nun Dönence'siyle Tame Impala'nın Dracula'sı Arasındaki Benzerliği Can Oflaz Ortaya Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 19:14

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Tame Impala'nın kurucusu Kevin Parker, son albümüne hazırlanırken aylarca yalnızca 1970'lerin Türk müziğini dinlediğini ve Barış Manço'dan ilham aldığını söylemişti. Doğu ile Batı'yı psychedelic rock çatısı altında buluşturan iki ismin ortak noktaları, müzikseverleri bir kez daha düşündürmeye devam ediyor.

Can Oflaz, Barış Manço ve Tame Impala şarkılarını harmanladığı bir performans paylaştı. Stüdyoda gitar ve mikrofonla çekilen videoda Barış Manço'nun efsane 'Dönence' şarkısıyla, Tame Impala'nın 'Dracula' şarkısının arasındaki olay benzerlik dikkat çekti! 

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Barış Manço, Tame Impala'nın da ilham kaynağı.

Barış Manço, Tame Impala'nın da ilham kaynağı.

Müzik dünyasında kuşaklar ve kıtalar arasındaki bağlar zaman zaman çok beklenmedik yerlerden çıkıyor. Kevin Parker, Belçika'daki Studio Brussel'e verdiği röportajda 2025 tarihli Deadbeat albümündeki Loser şarkısına Barış Manço'dan ilham aldığını dile getirdi. Parker, albüme başlamadan önce aylarca yalnızca 1970'lerin Türk müziğini dinlediğini de ekledi.

Avustralyalı müzisyen, Manço'yu disko ile psychedelic rock arasında uzanan geniş müzikal yelpazesi nedeniyle 'Türkiye'nin Todd Rundgren'i' olarak tanımladı. Anadolu rock'ın öncü isimlerinden Manço'nun yıllar önce Türkiye'de üretilen şarkılarının bugün dünyanın öbür ucundaki bir albüme ilham vermesi, onun müziğinin zamanın ötesinde bir etkisi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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