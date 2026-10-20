Barış Manço'nun Dönence'siyle Tame Impala'nın Dracula'sı Arasındaki Benzerliği Can Oflaz Ortaya Çıkardı!

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Tame Impala'nın kurucusu Kevin Parker, son albümüne hazırlanırken aylarca yalnızca 1970'lerin Türk müziğini dinlediğini ve Barış Manço'dan ilham aldığını söylemişti. Doğu ile Batı'yı psychedelic rock çatısı altında buluşturan iki ismin ortak noktaları, müzikseverleri bir kez daha düşündürmeye devam ediyor.
Can Oflaz, Barış Manço ve Tame Impala şarkılarını harmanladığı bir performans paylaştı. Stüdyoda gitar ve mikrofonla çekilen videoda Barış Manço'nun efsane 'Dönence' şarkısıyla, Tame Impala'nın 'Dracula' şarkısının arasındaki olay benzerlik dikkat çekti!
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Barış Manço, Tame Impala'nın da ilham kaynağı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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