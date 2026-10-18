Manga'nın Solisti Ferman Akgül Protestoların Devam Ettiği Paris'te Sokakların Halini Paylaştı

Bir süredir devam eden eylemler geçtiğimiz gün şiddeti artırdı. Olayların kontrolden çıktığı Fransa'da sokaklar adeta savaş alanına döndü. Olayların ortasında kalan Ferman Akgül 'Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel'e bağlamasa kalmıştık' yazarak durumun ciddiyetini özetledi. Akgül, bir süre sonra taksiden inerek, sokakların halini bir de yürüyerek gösterdi. 'Eve ulaşma yolunda...' notuyla paylaştığı görüntülerde, sokaklarda devrilmiş çöp konteynerleri ile yola saçılmış atıklar görüldü. Taksi şoförüne yaptığı esprili gönderme dikkat çekti.

Fransız oyuncu Vincent Cassel, adını en çok 1995 yapımı Nefret (La Haine) ile duyurdu. Mathieu Kassovitz'in yönettiği siyah beyaz yapım, Paris banliyölerinde polis şiddeti sonrası gerilen bir günü üç arkadaşın gözünden anlatıyor ve Fransa'da sokak olaylarının akla gelen ilk sinema örneklerinden biri sayılıyor. Cassel'in canlandırdığı öfkeli Vinz karakteri de yapımın simge isimlerinden biri haline geldi.