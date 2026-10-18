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Manga'nın Solisti Ferman Akgül Protestoların Devam Ettiği Paris'te Sokakların Halini Paylaştı

Manga'nın Solisti Ferman Akgül Protestoların Devam Ettiği Paris'te Sokakların Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 08:30 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 09:32

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Fransa'da bir süredir eylemler devam ediyor. Hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesindeki kesintilere tepki gösteren kalabalık, son günlerde Fransa'nın sokaklarını bir kez daha hareketlendirdi. Başkent Paris'te de yollar kapandı, trafik durma noktasına geldi ve geceye uzanan eylemler şehir hayatını doğrudan etkiledi.

Manga'nın solisti Ferman Akgül de bu yoğunluğun tam ortasında kaldı. Paris'te taksiyle ilerlemeye çalışan ünlü şarkıcı, sokakların son durumunu paylaştı.

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"Yolların hepsi kapandı"

"Yolların hepsi kapandı"

Bir süredir devam eden eylemler geçtiğimiz gün şiddeti artırdı. Olayların kontrolden çıktığı Fransa'da sokaklar adeta savaş alanına döndü. Olayların ortasında kalan Ferman Akgül 'Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel'e bağlamasa kalmıştık' yazarak durumun ciddiyetini özetledi. Akgül, bir süre sonra taksiden inerek, sokakların halini bir de yürüyerek gösterdi. 'Eve ulaşma yolunda...' notuyla paylaştığı görüntülerde, sokaklarda devrilmiş çöp konteynerleri ile yola saçılmış atıklar görüldü. Taksi şoförüne yaptığı esprili gönderme dikkat çekti.

Fransız oyuncu Vincent Cassel, adını en çok 1995 yapımı Nefret (La Haine) ile duyurdu. Mathieu Kassovitz'in yönettiği siyah beyaz yapım, Paris banliyölerinde polis şiddeti sonrası gerilen bir günü üç arkadaşın gözünden anlatıyor ve Fransa'da sokak olaylarının akla gelen ilk sinema örneklerinden biri sayılıyor. Cassel'in canlandırdığı öfkeli Vinz karakteri de yapımın simge isimlerinden biri haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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