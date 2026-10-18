Manga'nın Solisti Ferman Akgül Protestoların Devam Ettiği Paris'te Sokakların Halini Paylaştı

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Fransa'da bir süredir eylemler devam ediyor. Hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesindeki kesintilere tepki gösteren kalabalık, son günlerde Fransa'nın sokaklarını bir kez daha hareketlendirdi. Başkent Paris'te de yollar kapandı, trafik durma noktasına geldi ve geceye uzanan eylemler şehir hayatını doğrudan etkiledi.
Manga'nın solisti Ferman Akgül de bu yoğunluğun tam ortasında kaldı. Paris'te taksiyle ilerlemeye çalışan ünlü şarkıcı, sokakların son durumunu paylaştı.
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"Yolların hepsi kapandı"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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