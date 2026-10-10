article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Paris'teki Harap Bir Loft'un Gün Batımına Bakan Yenilenmiş Halini Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Paris'teki Harap Bir Loft'un Gün Batımına Bakan Yenilenmiş Halini Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
10.10.2026 - 19:45

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Paris'in sanat tarihiyle iç içe geçen semtlerinde, özellikle Montparnasse ve Montmartre çevresinde, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ressamlar ve heykeltıraşlar için yüksek tavanlı atölyeler inşa edildi. Gün boyu dengeli ışık alabilmesi için geniş cam cephelerle tasarlanan bu mekanlar, zamanla sanatçıların elinden çıkıp konut olarak kullanılmaya başlandı. Paris'in eski binaları, yüksek tavanları ve yere kadar uzanan geniş pencereleriyle yıllardır ev ve dekorasyon meraklılarının ilgisini çekiyor. Peki eski, yıpranmış, boş bir mekan doğru dokunuşlarla nasıl bir eve dönüşebilir?

Bir içerik üreticisi, Paris'te dökülen duvarları, yıpranmış zemini ve yeşil korkuluklu asma katıyla terk edilmiş görünen boş bir mekanı emek emek işleyerek bir yaşam alanına dönüştürdü. Pencereler açıldığında gün batımında turuncuya bürünen Paris çatıları ise izleyenlerin içini açtı.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın