Bir İçerik Üreticisi Paris'teki Harap Bir Loft'un Gün Batımına Bakan Yenilenmiş Halini Paylaştı

Paris'in sanat tarihiyle iç içe geçen semtlerinde, özellikle Montparnasse ve Montmartre çevresinde, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ressamlar ve heykeltıraşlar için yüksek tavanlı atölyeler inşa edildi. Gün boyu dengeli ışık alabilmesi için geniş cam cephelerle tasarlanan bu mekanlar, zamanla sanatçıların elinden çıkıp konut olarak kullanılmaya başlandı. Paris'in eski binaları, yüksek tavanları ve yere kadar uzanan geniş pencereleriyle yıllardır ev ve dekorasyon meraklılarının ilgisini çekiyor. Peki eski, yıpranmış, boş bir mekan doğru dokunuşlarla nasıl bir eve dönüşebilir?

Bir içerik üreticisi, Paris'te dökülen duvarları, yıpranmış zemini ve yeşil korkuluklu asma katıyla terk edilmiş görünen boş bir mekanı emek emek işleyerek bir yaşam alanına dönüştürdü. Pencereler açıldığında gün batımında turuncuya bürünen Paris çatıları ise izleyenlerin içini açtı.

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