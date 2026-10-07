Büyükannesinin Rum Evini Gezdiren Bir İçerik Üreticisi Ruhsuz Evlerden Sıkılanların İçini Açtı

Ayvalık ve Cunda'nın dar sokaklarında yan yana dizilen taş evler, mübadeleden önce bölgede yaşayan Rum ailelerin zevkini ve yaşam biçimini bugün de gözler önüne seriyor. Dışarıdan sakin görünen bu evler, içlerinde ve zeminlerinin altında ilk bakışta fark edilmeyen pek çok ayrıntıyı da saklıyor.

'bir.adali.kiz' isimli kullanıcı, 'Sıkılmadınız mı modern evleri gezmekten... Hadi babannemin Rum evini gezelim' diyerek Cunda'daki büyükannesinin evinin kapılarını izleyicilere açtı. Antika dolaplardan işlemeli aynalara, kadife koltuklardan cam avizelere kadar pek çok ayrıntının görüldüğü ev, bembeyaz döşenmiş evlerden sonra izleyenlerin içini ısıttı.

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