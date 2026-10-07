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Büyükannesinin Rum Evini Gezdiren Bir İçerik Üreticisi Ruhsuz Evlerden Sıkılanların İçini Açtı

Büyükannesinin Rum Evini Gezdiren Bir İçerik Üreticisi Ruhsuz Evlerden Sıkılanların İçini Açtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 09:29

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Ayvalık ve Cunda'nın dar sokaklarında yan yana dizilen taş evler, mübadeleden önce bölgede yaşayan Rum ailelerin zevkini ve yaşam biçimini bugün de gözler önüne seriyor. Dışarıdan sakin görünen bu evler, içlerinde ve zeminlerinin altında ilk bakışta fark edilmeyen pek çok ayrıntıyı da saklıyor.

'bir.adali.kiz' isimli kullanıcı, 'Sıkılmadınız mı modern evleri gezmekten... Hadi babannemin Rum evini gezelim' diyerek Cunda'daki büyükannesinin evinin kapılarını izleyicilere açtı. Antika dolaplardan işlemeli aynalara, kadife koltuklardan cam avizelere kadar pek çok ayrıntının görüldüğü ev, bembeyaz döşenmiş evlerden sonra izleyenlerin içini ısıttı.

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Peki Rum evlerinin altındaki sarnıçlar ne işe yarıyordu?

Peki Rum evlerinin altındaki sarnıçlar ne işe yarıyordu?

Cunda ve Ayvalık'taki Rum evlerinin büyük bölümü, bölgede bolca bulunan ve işlenmesi kolay olan sarımsak taşı olarak bilinen ignimbiritten inşa edildi. Boyalı ahşap pencereleri, yüksek tavanları ve kalın taş duvarlarıyla dikkat çeken bu evlerin altında ise yüzyıllardır yağmuru bekleyen sessiz bir su deposu yer alıyor. Ayvalık ve çevresi tarih boyunca su sıkıntısı çektiği için ev yapımına başlanırken önce sarnıç açılıyor, temel ve kapı sonradan geliyor, bina da bu deponun üzerine inşa ediliyordu. Küp biçimindeki sarnıçlar çoğu zaman evin zemin katının tamamını kaplayacak büyüklükte yapılıyordu.

Suyun toplanması da başlı başına bir düzen gerektiriyordu. İlk sonbahar yağmurlarında çatı borusu sarnıçtan uzak tutuluyor, çatılardaki toz ve kir yıkanıp gidince boru sarnıca bağlanıyor ve temizlenen çatıdan akan yağmur suyu depoda biriktiriliyordu. 1923'teki nüfus mübadelesiyle bölgedeki Rum aileler evlerinden ayrıldı, ancak onların yaptığı evler ve bu evlerin altındaki sarnıçlar bugün hala ayakta.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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