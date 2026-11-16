Orhan Gencebay'a Vasiyet Soruldu: Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur Tartışmaları Sonrası Dikkat Çeken Yanıt Verdi!

1944 doğumlu Orhan Gencebay, bağlamasından bestecilik ve söz yazarlığına, yorumculuktan sinema oyunculuğuna uzanan kariyeriyle Türk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor. Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver ve Akşam Güneşi gibi şarkılarıyla kuşaklar boyunca dinlenen sanatçı, Günaydın'a konuştuğu röportajda resmi rakamlarla 87 milyon albüm sattığını söyleyerek müzik sektörünün geldiği noktaya da buradan girdi.

Gencebay, 1960'lardan bu yana müziğin nasıl icra edildiğini ve nasıl yol aldığını bildiğini söyleyip sektöre bu uzun deneyimin penceresinden baktığını vurguladı. Bu kadar uzun bir kariyerin ardından geride kalacak maddi ve manevi mirasın nasıl paylaşılacağı sorusu da doğal olarak gündeme geldi.