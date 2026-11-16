Orhan Gencebay'a Vasiyet Soruldu: Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur Tartışmaları Sonrası Dikkat Çeken Yanıt Verdi!
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Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, Sabah gazetesinin Günaydın ekine verdiği röportajda gündemin merak edilen sorularına yanıt verdi. Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından ünlü isimlerin geride bıraktığı mirasın aile içinde yarattığı tartışmalar yeniden konuşulurken, Gencebay'ın vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı da merak ediliyordu. Sanatçı bu soruya verdiği cevabın yanı sıra müzik sektörünün bugünkü durumuna ve rap müziğe dair görüşlerini de paylaştı.
Kaynak: Sabah
Orhan Gencebay, röportajında kariyerinde resmi rakamlarla 87 milyon albüm satışına ulaştığını söyledi.
Orhan Gencebay vasiyetini hazırlamadığını, belki daha sonra hazırlayabileceğini söyleyerek ailesine güvenini vurguladı.
Orhan Gencebay'a göre müzik sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor ve telif yasaları caydırıcı olmalı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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