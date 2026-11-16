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Orhan Gencebay'a Vasiyet Soruldu: Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur Tartışmaları Sonrası Dikkat Çeken Yanıt Verdi!

Orhan Gencebay'a Vasiyet Soruldu: Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur Tartışmaları Sonrası Dikkat Çeken Yanıt Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 07:26
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Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, Sabah gazetesinin Günaydın ekine verdiği röportajda gündemin merak edilen sorularına yanıt verdi. Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından ünlü isimlerin geride bıraktığı mirasın aile içinde yarattığı tartışmalar yeniden konuşulurken, Gencebay'ın vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı da merak ediliyordu. Sanatçı bu soruya verdiği cevabın yanı sıra müzik sektörünün bugünkü durumuna ve rap müziğe dair görüşlerini de paylaştı.

Kaynak: Sabah

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Orhan Gencebay, röportajında kariyerinde resmi rakamlarla 87 milyon albüm satışına ulaştığını söyledi.

Orhan Gencebay, röportajında kariyerinde resmi rakamlarla 87 milyon albüm satışına ulaştığını söyledi.

1944 doğumlu Orhan Gencebay, bağlamasından bestecilik ve söz yazarlığına, yorumculuktan sinema oyunculuğuna uzanan kariyeriyle Türk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor. Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver ve Akşam Güneşi gibi şarkılarıyla kuşaklar boyunca dinlenen sanatçı, Günaydın'a konuştuğu röportajda resmi rakamlarla 87 milyon albüm sattığını söyleyerek müzik sektörünün geldiği noktaya da buradan girdi.

Gencebay, 1960'lardan bu yana müziğin nasıl icra edildiğini ve nasıl yol aldığını bildiğini söyleyip sektöre bu uzun deneyimin penceresinden baktığını vurguladı. Bu kadar uzun bir kariyerin ardından geride kalacak maddi ve manevi mirasın nasıl paylaşılacağı sorusu da doğal olarak gündeme geldi.

Orhan Gencebay vasiyetini hazırlamadığını, belki daha sonra hazırlayabileceğini söyleyerek ailesine güvenini vurguladı.

Orhan Gencebay vasiyetini hazırlamadığını, belki daha sonra hazırlayabileceğini söyleyerek ailesine güvenini vurguladı.

Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan aile içi tartışmaların hatırlatıldığı soru üzerine Gencebay, olanlardan çok üzüldüğünü ve keşke ailelerin arasında böyle şeylerin yaşanmamasını dilediğini belirtti. Vasiyetini hazırlamadığını ama belki sonra hazırlayacağını söyleyen sanatçı, 'Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var' ifadelerini kullandı.

Çocukluğunun çok mutlu geçtiğini ve ailesinin kendilerini mutlu büyüttüğünü anlatan Gencebay, yalan yanlış çekilebileceği ve farklı yorumlar yapılacağı düşüncesiyle hayatının filme çekilmesini istemediğini, bunun yerine yaşadığı ders verici olayları kitaba dökmeyi ve belgesel yapmayı düşündüğünü söyledi. Mirasın ve eserlerin korunması konusundaki bu hassasiyeti, sanatçıyı müzik sektöründeki hak kayıplarına dair sözlerine de taşıdı.

Orhan Gencebay'a göre müzik sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor ve telif yasaları caydırıcı olmalı.

Orhan Gencebay'a göre müzik sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor ve telif yasaları caydırıcı olmalı.

Müzik sektörünün tarihin en kötü dönemini yaşadığını söyleyen Gencebay, fiziksel albümlerin tedavülden kalkmasıyla hakların dijital platformlara kaydığını, ancak telif gelirlerinin hakkıyla alınamadığını belirtti. Batı ile kıyaslandığında Türkiye'de kendilerinin onların 30'da, 40'ta, 50'de biri kadar telif geliri aldığını söyleyen sanatçı, birçok müzisyenin geçinmek için müzik aletini sattığını ve devletin caydırıcı yasalar çıkararak izinsiz kullanımı engellemesi gerektiğini savundu.

Rap müzikteki artışa da değinen Gencebay, rap'in geleceğinin tartışmalı olduğunu ve müzik sanatındaki müzikalitenin rap'te aranmaması gerektiğini söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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