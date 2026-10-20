Orhan Gencebay'dan Yıllar Sonra Gelen Sitem Dolu İtiraf: "Beni Aşağılamak İçin Söylediler!"

'Batsın Bu Dünya', 'Dil Yarası', 'Bir Teselli Ver', 'Hatasız Kul Olmaz' ve daha nice unutulmaz şarkı... Orhan Gencebay'ın müzik dünyamıza kazandırdığı eserleri saymaya kalksak herhalde bu içerik bitmez! Yıllardır 'Orhan Baba' diye seslendiğimiz usta sanatçı, yalnızca yorumculuğuyla değil, besteleri ve bağlamadaki ustalığıyla da Türk müziğinde kendine bambaşka bir yer açtı.

Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Gencebay, Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, Batı müziğinden farklı enstrümanlara uzanan birikimini yıllar içinde kendi tarzıyla birleştirdi. Özellikle 1960'lı yılların sonlarından itibaren yayımladığı eserlerle büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, dönemin alışılmış müzik anlayışının dışına çıkan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Tabii bu başarının yanında eleştiriler de eksik olmadı! Bugün arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterdiğimiz Orhan Gencebay'ın, aslında yıllardır bu tanımla arasının pek iyi olmadığını biliyor muydunuz? Kendisinin müziğini tek bir kategoriye sığdırmayı doğru bulmadığını daha önce de dile getirmişti. Hatta yaptığı müziği 'serbest çalışmalar' olarak tanımlayan Gencebay, eserlerinde farklı müzik geleneklerinden yararlandığını ve amacının Türk müziğini geliştirmek olduğunu anlatmıştı.

Biz yıllardır onun şarkılarıyla dertlenip teselli bulurken, meğer Orhan Baba'nın kendisiyle özdeşleşen o meşhur tanıma dair söyleyecekleri varmış! Üstelik mesele yalnızca müzikal bir sınıflandırmadan ibaret değilmiş.