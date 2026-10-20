Orhan Gencebay'dan Yıllar Sonra Gelen Sitem Dolu İtiraf: "Beni Aşağılamak İçin Söylediler!"
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Orhan Gencebay, yıllar sonra geçmişte yaşadığı bir kırgınlığı yeniden gündeme getirdi. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ve yıllardır 'Orhan Baba' olarak anılan usta sanatçı, NTV'de Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu.
Müzik kariyerinden ve geçmişte karşılaştığı eleştirilerden söz eden Gencebay, kendisiyle özdeşleşen bir tanımın aslında onu küçümsemek amacıyla kullanıldığını söyledi. Ünlü sanatçının sözleri kadar genç rapçilerle çalışma fikrine verdiği yanıt da dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk müziğinin en büyük ustalarından Orhan Gencebay, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine özgü müzik anlayışıyla da nesillerin hafızasında yer etmiş bir isim!
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NTV'de Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk olan Orhan Gencebay, yıllardır kendisiyle anılan bir tanımın geçmişte onu aşağılamak amacıyla kullanıldığını anlattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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