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Orhan Gencebay'dan Yıllar Sonra Gelen Sitem Dolu İtiraf: "Beni Aşağılamak İçin Söylediler!"

Orhan Gencebay'dan Yıllar Sonra Gelen Sitem Dolu İtiraf: "Beni Aşağılamak İçin Söylediler!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 23:07
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Orhan Gencebay, yıllar sonra geçmişte yaşadığı bir kırgınlığı yeniden gündeme getirdi. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ve yıllardır 'Orhan Baba' olarak anılan usta sanatçı, NTV'de Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu. 

Müzik kariyerinden ve geçmişte karşılaştığı eleştirilerden söz eden Gencebay, kendisiyle özdeşleşen bir tanımın aslında onu küçümsemek amacıyla kullanıldığını söyledi. Ünlü sanatçının sözleri kadar genç rapçilerle çalışma fikrine verdiği yanıt da dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk müziğinin en büyük ustalarından Orhan Gencebay, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine özgü müzik anlayışıyla da nesillerin hafızasında yer etmiş bir isim!

Türk müziğinin en büyük ustalarından Orhan Gencebay, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine özgü müzik anlayışıyla da nesillerin hafızasında yer etmiş bir isim!

'Batsın Bu Dünya', 'Dil Yarası', 'Bir Teselli Ver', 'Hatasız Kul Olmaz' ve daha nice unutulmaz şarkı... Orhan Gencebay'ın müzik dünyamıza kazandırdığı eserleri saymaya kalksak herhalde bu içerik bitmez! Yıllardır 'Orhan Baba' diye seslendiğimiz usta sanatçı, yalnızca yorumculuğuyla değil, besteleri ve bağlamadaki ustalığıyla da Türk müziğinde kendine bambaşka bir yer açtı.

Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Gencebay, Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, Batı müziğinden farklı enstrümanlara uzanan birikimini yıllar içinde kendi tarzıyla birleştirdi. Özellikle 1960'lı yılların sonlarından itibaren yayımladığı eserlerle büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, dönemin alışılmış müzik anlayışının dışına çıkan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Tabii bu başarının yanında eleştiriler de eksik olmadı! Bugün arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterdiğimiz Orhan Gencebay'ın, aslında yıllardır bu tanımla arasının pek iyi olmadığını biliyor muydunuz? Kendisinin müziğini tek bir kategoriye sığdırmayı doğru bulmadığını daha önce de dile getirmişti. Hatta yaptığı müziği 'serbest çalışmalar' olarak tanımlayan Gencebay, eserlerinde farklı müzik geleneklerinden yararlandığını ve amacının Türk müziğini geliştirmek olduğunu anlatmıştı.

Biz yıllardır onun şarkılarıyla dertlenip teselli bulurken, meğer Orhan Baba'nın kendisiyle özdeşleşen o meşhur tanıma dair söyleyecekleri varmış! Üstelik mesele yalnızca müzikal bir sınıflandırmadan ibaret değilmiş.

NTV'de Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk olan Orhan Gencebay, yıllardır kendisiyle anılan bir tanımın geçmişte onu aşağılamak amacıyla kullanıldığını anlattı!

NTV'de Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk olan Orhan Gencebay, yıllardır kendisiyle anılan bir tanımın geçmişte onu aşağılamak amacıyla kullanıldığını anlattı!

Müzik anlayışından ve sanat hayatından söz eden Orhan Gencebay, sohbet sırasında yıllardır kendisine yakıştırılan 'arabeskçi' ifadesine de değindi. Usta sanatçı, 1960'lı yıllarda eserlerine gösterilen yoğun ilginin bazı çevreleri rahatsız ettiğini düşündüğünü söyledi. Gencebay'a göre o dönemde kendisini küçümsemek isteyenler, yaptığı müziği anlatmak için özellikle 'arabeskçi' tanımını kullanmıştı.

Ünlü sanatçı, yıllar öncesine uzanan bu kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi: 'Bana özellikle arabeskçi diyerek beni sözüm ona aşağılamaya çalışmışlardı.'

Ancak Orhan Gencebay'ın itirazı yalnızca kelimenin geçmişte kendisine karşı kullanılmasına değildi. Yaptığı müziğin arabesk adı altında ayrı bir kategoriye yerleştirilmesini de doğru bulmadığını söyleyen sanatçı, bu konudaki düşüncesini oldukça kesin ifadelerle anlattı: 'Müzikte kesinlikle arabesk diye bir kategori, bir icraat yoktur. Bir yapı yoktur.'

Gencebay, müzik yolculuğuna Türk müziğini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla çıktığını vurgularken farklı türleri bir araya getirmeye her zaman önem verdiğini de belirtti. Üstelik Orhan Baba'nın müzik dünyasındaki yeniliklere kapısı hala açık! Programda rap müzisyenleriyle ortak bir projede yer almak isteyip istemediği sorulan usta sanatçı, genç kuşağın öğrenme ve kendini geliştirme çabasını takdir ettiğini anlattı. Rapçilerle çalışmaya ise oldukça sıcak baktığını şu sözlerle açıkladı: 'Son derece mutlu olurum. Çok severim.'

Orhan Gencebay'ın 'arabeskçi' tanımı hakkındaki düşüncelerine katılıyor musunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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