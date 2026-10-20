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Kim Kardashian'dan Cadılar Bayramı'na Damga Vuran Anne Kız Şakası: North West'e Dönüştü!

Kim Kardashian'dan Cadılar Bayramı'na Damga Vuran Anne Kız Şakası: North West'e Dönüştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 22:22
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Kardashian ailesinin en çok konuşulan üyelerinden North West, son zamanlarda sıra dışı tarzıyla annesi Kim Kardashian'ın bile önüne geçmeye başladı! Turkuaz saçları, dikkat çekici aksesuarları ve kendine has tavırlarıyla sık sık gündeme gelen North, bu kez annesine ilham verdi. 

Cadılar Bayramı için hazırlanan Kim Kardashian, kostüm konusunda oldukça eğlenceli bir tercihte bulundu. Ünlü yıldızın kızını birebir taklit ettiği pozlar, görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kardashian ailesinin ilk göz ağrılarından North West, daha dünyaya geldiği gün magazin gündemine yerleşmişti! Şimdilerde 13 yaşında olan North, büyüdükçe babası Kanye West'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Kardashian ailesinin ilk göz ağrılarından North West, daha dünyaya geldiği gün magazin gündemine yerleşmişti! Şimdilerde 13 yaşında olan North, büyüdükçe babası Kanye West'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Kim Kardashian ve Kanye West'in bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olduğunu hatırlamayanımız yoktur herhalde! 2014 yılında evlenen, yıllarca gerek ilişkileri gerekse sıra dışı hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikilinin evliliği 2022 yılında resmen sona ermişti. Ancak bu evlilikten dünyaya gelen dört çocukları, Kardashian ailesinin yeni neslini oluşturdu bile!

North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuk sahibi olan çiftin ilk göz ağrısı ise 2013 yılında dünyaya gelen North West olmuştu. Daha bebekliğinden itibaren kameraların önünde büyüyen North'un nasıl bir genç kıza dönüşeceğini hepimiz merak ediyorduk. Sonuçta bir tarafta moda dünyasında attığı her adımla gündem olan Kim Kardashian, diğer tarafta müziği ve kendine has tarzıyla yıllarca konuşulan Kanye West var!

North da büyüdükçe özellikle babasına benzerliğiyle dikkat çekmeye başladı. Hem yüz hatları hem de zaman zaman sergilediği tavırlarla Kanye West'i andıran North, babasının müziğe olan ilgisini de miras almış gibi görünüyor. Henüz küçük yaşlardan itibaren sahneye çıkmaya başlayan North, babasının çalışmalarında da yer aldı. Mayıs 2026'da ilk EP'si N0rth4evr'ı yayımlayan genç yıldız, eylül ayında Chicago'da ilk solo konserini de verdi. 

Üstelik son zamanlarda müziğinden bile çok konuşulan bir başka özelliği var: Kimselere benzemeyen giyim tarzı!

North West'in son dönemde tercih ettiği turkuaz saçları, piercing görünümlü aksesuarları ve gotik tarzı sosyal medyada epey konuşuldu.

North West'in son dönemde tercih ettiği turkuaz saçları, piercing görünümlü aksesuarları ve gotik tarzı sosyal medyada epey konuşuldu.

North West'in son fotoğraflarına denk geldiyseniz kendisini ilk bakışta tanımakta biraz zorlanmış olabilirsiniz. Çünkü bir dönem annesiyle uyumlu kıyafetler giyen küçük North gitmiş, yerine upuzun turkuaz saçları, dikkat çekici makyajı ve sıra dışı aksesuarlarıyla bambaşka bir genç kız gelmiş! Özellikle son aylarda tercih ettiği gotik ve punk esintili kıyafetler, uzun tırnakları, sivri uçlu takıları ve piercing görünümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimileri North'un henüz 13 yaşında kendi tarzını oluşturmasını desteklerken kimileri de yaşına göre oldukça iddialı bulduğu bu tercihleri eleştirdi.

Hatta genç kızın görünümünü inancıyla ilişkilendiren yorumlar bile yapıldı. North ise annesiyle gerçekleştirdiği TikTok canlı yayınında bu eleştirilere cevap vererek yalnızca bu tarzı sevdiği için yargılanmak istemediğini anlattı. Bir de herkesin gerçek sandığı piercingler meselesi var tabii! North, yüzündeki piercinglerin bir kısmının takma olduğunu açıklarken Kim Kardashian da kızının istediği her piercingi yaptırmasına izin vermediğini söyledi.

Genç yıldız, Dazed dergisine verdiği röportajda ise turkuaz saçlarından ne kadar hoşlandığını ve görünümünü oluştururken Japon sanal pop yıldızı Hatsune Miku'dan ilham aldığını anlatmıştı. Annesi Kim Kardashian da kızının kendisini kıyafetleri ve aksesuarlarıyla ifade etmesini desteklediğini dile getirmişti. Derken North'un o çok konuşulan tarzı, bu kez hiç beklemediğimiz birinin üzerinde karşımıza çıktı!

Hem de öyle küçük bir benzerlikten söz etmiyoruz. Saçından makyajına, takılarından pozlarına kadar birebir bir taklit söz konusu!

Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için kostüm arayışına girince ilhamı evin içinde bulmuş! Ünlü yıldız, kızı North West'in kılığına girip bir de onun meşhur pozlarını taklit etti.

Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için kostüm arayışına girince ilhamı evin içinde bulmuş! Ünlü yıldız, kızı North West'in kılığına girip bir de onun meşhur pozlarını taklit etti.

Cadılar Bayramı denince aklımıza birbirinden iddialı kostümlerle karşımıza çıkan Kardashian ailesi geliyor. Kim Kardashian da bugüne kadar birbirinden farklı karakterlere dönüşerek bu konudaki iddiasını defalarca göstermişti. Ancak bu kez kostümünü bulmak için Hollywood yıldızlarına ya da film karakterlerine bakmasına hiç gerek kalmadı! Ünlü isim, 20 Ekim'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu yıl Cadılar Bayramı için kendi kızı North West'in kılığına girdiğini gösterdi.

Hem de en ince ayrıntısına kadar! North'un son dönemde imzası haline gelen upuzun turkuaz saçları takan Kim, yüzündeki piercing görünümlü aksesuarları, abartılı kirpikleri, siyah diş süsleri ve sivri uçlu takıları da unutmadı. Siyah beyaz çizgili kolları ve gotik tarzıyla da kızının görünümünü tamamladı. Ama iş yalnızca North gibi giyinmekle bitmedi!

Kim Kardashian, kızının fotoğraflarda verdiği o kendine has bakışları ve pozları da taklit ederek ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkardı. Hatta paylaşımı gören bazı takipçiler ilk bakışta fotoğraflardaki kişinin gerçekten North olduğunu düşündü! Kourtney Kardashian'ın ikisini birbirine benzettiği, Kris Jenner'ın da oldukça eğlenceli bulduğu bu dönüşüm, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Kim Kardashian, kızının tarzına yönelik eleştirilere uzun uzun cevap vermek yerine bu kez North'a dönüşmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Anne gibi anne dedikleri bu olsa gerek!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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