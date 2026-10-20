Kim Kardashian'dan Cadılar Bayramı'na Damga Vuran Anne Kız Şakası: North West'e Dönüştü!

Kim Kardashian ve Kanye West'in bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olduğunu hatırlamayanımız yoktur herhalde! 2014 yılında evlenen, yıllarca gerek ilişkileri gerekse sıra dışı hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikilinin evliliği 2022 yılında resmen sona ermişti. Ancak bu evlilikten dünyaya gelen dört çocukları, Kardashian ailesinin yeni neslini oluşturdu bile!

North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuk sahibi olan çiftin ilk göz ağrısı ise 2013 yılında dünyaya gelen North West olmuştu. Daha bebekliğinden itibaren kameraların önünde büyüyen North'un nasıl bir genç kıza dönüşeceğini hepimiz merak ediyorduk. Sonuçta bir tarafta moda dünyasında attığı her adımla gündem olan Kim Kardashian, diğer tarafta müziği ve kendine has tarzıyla yıllarca konuşulan Kanye West var!

North da büyüdükçe özellikle babasına benzerliğiyle dikkat çekmeye başladı. Hem yüz hatları hem de zaman zaman sergilediği tavırlarla Kanye West'i andıran North, babasının müziğe olan ilgisini de miras almış gibi görünüyor. Henüz küçük yaşlardan itibaren sahneye çıkmaya başlayan North, babasının çalışmalarında da yer aldı. Mayıs 2026'da ilk EP'si N0rth4evr'ı yayımlayan genç yıldız, eylül ayında Chicago'da ilk solo konserini de verdi.

Üstelik son zamanlarda müziğinden bile çok konuşulan bir başka özelliği var: Kimselere benzemeyen giyim tarzı!