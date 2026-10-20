Kim Kardashian'dan Cadılar Bayramı'na Damga Vuran Anne Kız Şakası: North West'e Dönüştü!
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Kardashian ailesinin en çok konuşulan üyelerinden North West, son zamanlarda sıra dışı tarzıyla annesi Kim Kardashian'ın bile önüne geçmeye başladı! Turkuaz saçları, dikkat çekici aksesuarları ve kendine has tavırlarıyla sık sık gündeme gelen North, bu kez annesine ilham verdi.
Cadılar Bayramı için hazırlanan Kim Kardashian, kostüm konusunda oldukça eğlenceli bir tercihte bulundu. Ünlü yıldızın kızını birebir taklit ettiği pozlar, görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kardashian ailesinin ilk göz ağrılarından North West, daha dünyaya geldiği gün magazin gündemine yerleşmişti! Şimdilerde 13 yaşında olan North, büyüdükçe babası Kanye West'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
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North West'in son dönemde tercih ettiği turkuaz saçları, piercing görünümlü aksesuarları ve gotik tarzı sosyal medyada epey konuşuldu.
Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için kostüm arayışına girince ilhamı evin içinde bulmuş! Ünlü yıldız, kızı North West'in kılığına girip bir de onun meşhur pozlarını taklit etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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