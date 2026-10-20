Ünlü Aktör Michael Douglas Seks Sahnelerinde Kadın Oyuncuları Rahat Ettirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!

Sinema dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Michael Douglas, yıllara meydan okuyan kariyeri boyunca birbirinden unutulmaz yapımlarda karşımıza çıktı. Efsane oyuncu Kirk Douglas'ın oğlu olarak dünyaya gelse de babasının gölgesinde kalmak bir yana, Hollywood'da kendi adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Wall Street filmindeki Gordon Gekko performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Douglas, yapımcılığını üstlendiği Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ile de En İyi Film Oscar'ının sahibi olmuştu. Fakat Michael Douglas denince akıllara yalnızca ödülleri gelmiyor tabii!

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı erotik gerilim filmleri, kendisini Hollywood'un en cesur sahnelerinde boy gösteren yıldızlarından birine dönüştürmüştü. 1987 yapımı Öldüren Cazibe (Fatal Attraction) filminde Glenn Close'la kamera karşısına geçen Douglas, evli bir adamın yaşadığı yasak ilişkinin korkutucu sonuçlarını anlatan hikayesiyle büyük ses getirmişti.

Ardından 1992 yılında Sharon Stone'la başrolünü paylaştığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) geldi. Filmdeki cinsel gerilim ve iki oyuncunun arasındaki çekim, yıllarca konuşulacak sahnelere imza attı. 1994 yapımı Taciz (Disclosure) filminde ise bu kez Demi Moore'la birlikte kamera karşısındaydı. Kısacası Michael Douglas, Hollywood'un en çok konuşulan cinsel içerikli sahnelerinde defalarca rol aldı. Hatta kendisi de 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde bu konudaki deneyiminden esprili bir şekilde söz ederek seks sahnelerinde artık uzmanlaştığını söylemişti.

Peki, kamera karşısında son derece doğal görünen o yakınlaşmalar gerçekte nasıl çekiliyordu? İşin perde arkasında oyuncuların nelere dikkat etmesi gerekiyordu? İşte Michael Douglas, yıllar sonra tam da bu soruların cevabını verdi.