Ünlü Aktör Michael Douglas Seks Sahnelerinde Kadın Oyuncuları Rahat Ettirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!
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Hollywood'un efsane isimlerinden Michael Douglas, yıllar boyunca rol aldığı filmlerin cesur sahneleriyle de hafızalara kazındı. Özellikle Sharon Stone ve Glenn Close'la kamera karşısına geçtiği yapımlar, sinema tarihinin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu, katıldığı bir söyleşide bu sahnelerin perde arkasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kadın oyuncuların kendilerini rahat hissetmesi için nelere özen gösterdiğini anlatan Douglas, kamera karşısında her şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını da itiraf etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: People
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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Michael Douglas, yalnızca oyunculuğuyla değil, sinema tarihine damga vuran cesur sahneleriyle de hafızalarımızda yer etmiş bir isim!
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Michael Douglas'tan yıllar sonra seks sahnelerinin perde arkasına dair beklenmedik açıklamalar geldi! Ünlü aktör, kadın meslektaşlarının kendilerini rahat hissetmeleri için neler yaptığını tek tek anlattı.
Michael Douglas'ın özellikle dikkat çektiği bir başka konuysa eski Hollywood setlerinin çalışma ortamıydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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