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Ünlü Aktör Michael Douglas Seks Sahnelerinde Kadın Oyuncuları Rahat Ettirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!

Ünlü Aktör Michael Douglas Seks Sahnelerinde Kadın Oyuncuları Rahat Ettirmek İçin Neler Yaptığını Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 20:43 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 20:48
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Hollywood'un efsane isimlerinden Michael Douglas, yıllar boyunca rol aldığı filmlerin cesur sahneleriyle de hafızalara kazındı. Özellikle Sharon Stone ve Glenn Close'la kamera karşısına geçtiği yapımlar, sinema tarihinin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu, katıldığı bir söyleşide bu sahnelerin perde arkasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

Kadın oyuncuların kendilerini rahat hissetmesi için nelere özen gösterdiğini anlatan Douglas, kamera karşısında her şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını da itiraf etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: People

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Michael Douglas, yalnızca oyunculuğuyla değil, sinema tarihine damga vuran cesur sahneleriyle de hafızalarımızda yer etmiş bir isim!

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Michael Douglas, yalnızca oyunculuğuyla değil, sinema tarihine damga vuran cesur sahneleriyle de hafızalarımızda yer etmiş bir isim!

Sinema dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Michael Douglas, yıllara meydan okuyan kariyeri boyunca birbirinden unutulmaz yapımlarda karşımıza çıktı. Efsane oyuncu Kirk Douglas'ın oğlu olarak dünyaya gelse de babasının gölgesinde kalmak bir yana, Hollywood'da kendi adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Wall Street filmindeki Gordon Gekko performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Douglas, yapımcılığını üstlendiği Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ile de En İyi Film Oscar'ının sahibi olmuştu. Fakat Michael Douglas denince akıllara yalnızca ödülleri gelmiyor tabii!

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı erotik gerilim filmleri, kendisini Hollywood'un en cesur sahnelerinde boy gösteren yıldızlarından birine dönüştürmüştü. 1987 yapımı Öldüren Cazibe (Fatal Attraction) filminde Glenn Close'la kamera karşısına geçen Douglas, evli bir adamın yaşadığı yasak ilişkinin korkutucu sonuçlarını anlatan hikayesiyle büyük ses getirmişti.

Ardından 1992 yılında Sharon Stone'la başrolünü paylaştığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) geldi. Filmdeki cinsel gerilim ve iki oyuncunun arasındaki çekim, yıllarca konuşulacak sahnelere imza attı. 1994 yapımı Taciz (Disclosure) filminde ise bu kez Demi Moore'la birlikte kamera karşısındaydı. Kısacası Michael Douglas, Hollywood'un en çok konuşulan cinsel içerikli sahnelerinde defalarca rol aldı. Hatta kendisi de 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde bu konudaki deneyiminden esprili bir şekilde söz ederek seks sahnelerinde artık uzmanlaştığını söylemişti.

Peki, kamera karşısında son derece doğal görünen o yakınlaşmalar gerçekte nasıl çekiliyordu? İşin perde arkasında oyuncuların nelere dikkat etmesi gerekiyordu? İşte Michael Douglas, yıllar sonra tam da bu soruların cevabını verdi.

Michael Douglas'tan yıllar sonra seks sahnelerinin perde arkasına dair beklenmedik açıklamalar geldi! Ünlü aktör, kadın meslektaşlarının kendilerini rahat hissetmeleri için neler yaptığını tek tek anlattı.

Michael Douglas'tan yıllar sonra seks sahnelerinin perde arkasına dair beklenmedik açıklamalar geldi! Ünlü aktör, kadın meslektaşlarının kendilerini rahat hissetmeleri için neler yaptığını tek tek anlattı.

Yeni anı kitabı One Helluva Ride için 6 Ekim'de New York'taki 92nd Street Y'de düzenlenen söyleşiye katılan Michael Douglas, Happy Sad Confused sunucusu Josh Horowitz'in sorularını yanıtladı. Sohbet sırasında konu, geçmişte yakınlık koordinatörlerinin henüz yaygın olmadığı dönemlerde çektiği cinsel içerikli sahnelere geldi.

Douglas, izleyicilerin birkaç dakikada seyrettiği bu sahnelerin aslında oldukça hassas bir hazırlık süreci gerektirdiğini anlattı. Ona göre en önemli mesele, iki oyuncunun birbirine güvenmesi ve yapılacak her hareketin önceden konuşulmasıydı: 'Filmlerde çok fazla seks sahnesi var ve bunları çekmek hiç kolay değil. Ama seks sahnelerindeki en önemli şey güven.' Ünlü oyuncu, yakınlaşma sahnelerinin gelişigüzel çekilmediğini, aksine bir dansın adımlarını belirler gibi bütün hareketlerin önceden planlandığını söyledi. Hatta bu hazırlık sürecini bir dövüş sahnesinin koreografisine benzetti. 'Bu biraz dans etmek gibi. Her adımı yavaş yavaş konuşmanız gerekiyor.' ifadelerini kullandı. 

Douglas'ın anlattığına göre, kadın oyuncuyla kamera karşısına geçmeden önce fiziksel temasın sınırlarını açıkça belirlemek gerekiyordu. Bunun için en basit görünen hareketlerde bile karşısındaki oyuncudan izin aldığını söyleyen Douglas, nasıl bir konuşma yaptıklarını da örnek verdi: ''Göğsüne dokunabilir miyim?' diye soruyorsun. 'Evet' cevabını alınca 'Şimdi göğsüne dokunacağım' diyorsun ve öyle yapıyorsun.' Bütün bu hazırlığın, sahnenin ekranda doğal görünmesi için gerekli olduğunu belirten oyuncu, çekimlerin önce oldukça yavaş başladığını, hareketler netleştikten sonra kameraların çalışmaya başladığını anlattı. 'Bu aslında bir dövüş sahnesinin koreografisini hazırlamak gibi. Her şeye çok ama çok yavaş başlıyorsunuz. Sonra 'Motor!' deniyor ve sahne sanki gerçekten yaşanıyormuş gibi görünüyor. Ama bütün mesele yine güvene dayanıyor.' dedi.

Michael Douglas'ın özellikle dikkat çektiği bir başka konuysa eski Hollywood setlerinin çalışma ortamıydı.

Michael Douglas'ın özellikle dikkat çektiği bir başka konuysa eski Hollywood setlerinin çalışma ortamıydı.

O dönemlerde film ekiplerinin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu hatırlatan oyuncu, böyle bir ortamda cinsel içerikli sahneler çekmenin kadın meslektaşları için daha da zorlayıcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu nedenle birlikte çalıştığı kadınların kendilerini mümkün olduğunca rahat hissetmesine özen gösterdiğini belirtti.

'Özellikle eskiden film ekiplerinin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyordu. Böyle bir ortamda kadın oyuncular için durumun zaten yeterince rahatsız edici olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden birlikte çalıştığım kadınların kendilerini mümkün olduğunca rahat hissetmelerini sağlamaya her zaman özen gösterdim.' açıklamasında bulunan Douglas, Öldüren Cazibe filminde birlikte çalıştığı Glenn Close'la aralarında rahat ve güvene dayalı bir ilişki geliştiğini de anlattı.  İkisinin de yakınlaşma sahnelerinden önce heyecanlarını yatıştırmak için zaman zaman içki içtiklerini söyleyen Douglas, Glenn Close'un margarita tercih ederken kendisinin şampanya içtiğini belirtti. 

Oyuncu, aynı filmin sert sahnelerinden birinde Close'u duvara amaçladığından daha güçlü ittiğini ve meslektaşının beyin sarsıntısı geçirdiğini de kitabında anlattı. Yaşanan olayın ardından hemen özür dilediğini söyledi. Yani ekranda birkaç dakikalık bir sahne olarak gördüğümüz anların arkasında hem uzun hazırlıklar hem de zaman zaman oldukça zorlu deneyimler varmış.

Michael Douglas'ın yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar da Hollywood'un en cesur sahnelerinin kamera arkasında aslında ne kadar ince hesaplar yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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