8 Dakikada Bir Tekrarlayan Uzay Sinyalinin Kaynağı Bulundu: Güneş Benzeri Bir Yıldızın Yanındaki Ölü Yıldız

Sinyal ilk olarak 4 Aralık 2024'te, Curtin Üniversitesi tarafından yönetilen Murchison Widefield Array'in (MWA) verilerinde fark edildi. Her biri 4 saniyeden kısa süren radyo darbeleri yaklaşık 474 saniyede, yani 7 dakika 54 saniyede bir tekrarlıyordu. Aralık 2024 ile Eylül 2025 arasında toplam 214 darbe kaydedildi.

Darbeler her zaman görünmüyor. Sinyal yaklaşık 6 saat boyunca tekrarlandıktan sonra bir günden uzun süre tamamen sessizleşiyor. Bu tür kaynaklar bilim dünyasında uzun periyotlu radyo geçici olayları (LPT) olarak adlandırılıyor. İlk örnek 2021'de aynı ICRAR ekibi tarafından bulunmuştu, o tarihten bu yana yaklaşık 12 tane daha tespit edildi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Samuel McSweeney, araştırmayı ICRAR'ın Curtin Üniversitesi birimindeyken yaptı ve şu an Square Kilometre Array Gözlemevi'nde (SKAO) görev yapıyor.