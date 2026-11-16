8 Dakikada Bir Tekrarlayan Uzay Sinyalinin Kaynağı Bulundu: Güneş Benzeri Bir Yıldızın Yanındaki Ölü Yıldız
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Batı Avustralya'daki bir radyo teleskopu, yaklaşık sekiz dakikada bir kendini tekrarlayan gizemli bir sinyal yakaladı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre GPM J071507−114153 adlı sinyalin kaynağı, 5 bin ışık yılından fazla uzaktaki bir beyaz cüce ile Güneş benzeri bir yıldızdan oluşan ikili sistem. Benzer sinyaller daha önce yalnızca kırmızı cüce gibi daha küçük ve soğuk eşlikçileri olan beyaz cücelerde görülmüştü.
Kaynak: CNN Brasil, ICRAR, Nature Astronomy
Sinyali ilk kez Batı Avustralya çölündeki Murchison Widefield Array yakaladı.
Güney Afrika'daki MeerKAT, sinyalin geldiği noktayı çok daha hassas biçimde belirledi.
Hawaii'deki Keck Gözlemevi, beyaz cücenin yanındaki yıldızın Güneş benzeri bir G tipi yıldız olduğunu gösterdi.
Ekip, 5 bin ışık yılından fazla uzaktaki eşlikçi yıldızda olası patlamalar ve bir prominans tespit etti.
Yeni nesil SKA teleskoplarıyla bu tür sistemlerin sayısının hızla artması bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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