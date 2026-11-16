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Daha Yapım Aşamasındayken Satılıyor: Erzurumlu Ustaların Ürünü 100 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Daha Yapım Aşamasındayken Satılıyor: Erzurumlu Ustaların Ürünü 100 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Erzurum
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 09:32
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Erzurum'da bir atölyenin tespihleri daha tamamlanmadan alıcı buluyor.

İHA'nın haberine göre Yakutiye'deki atölyede Oltu taşı, gümüş ve altınla üretilen tespihlerin fiyatı 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Ustalar, yapım videolarını sosyal medyada paylaştıkları için bazı tespihlerin bitmeden aynı gece satıldığını söylüyor.

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Oltu Taşından Altına: 33 Tane ve Bir İmame

Pazarda sergilenen tespihler

Atölyede üretilen tespihler 33 tane ve bir imame bölümünden oluşuyor. Tesbihlerde oltu taşı, kuka, fildişi, gümüş ve altın kullanıldığı belirtiliyor. Ustalar yarma, çakım, telkâri, nokta işçiliği, oyma, gravür, firuze ve mercan işlemelerini aynı tespihte birleştiriyor. Tasarıma ve işçiliğe göre fiyatlar 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor.

500 ile 900 Delik Tek Tek Dolduruluyor

Gümüş işleyen bir kuyumcu

Müşterinin isteğine göre her tespihte 500 ile 900 arasında delik açılıyor. Bu delikler gümüş ya da altın malzemeyle tek tek dolduruluyor. İşçilik, on binlerce noktada yapılıyor. Tasarıma göre bir tespihin yapımı 4 gün ile 1 ay arasında sürüyor.

Yapım Videosunu Paylaşıyorlar, Tespih Aynı Gece Satılıyor

İnce işçilikli altın boncuklar

9 yaşında başladığı bu işi yaklaşık 24 yıldır yapan Cengizhan Çelik ile 17 yıllık usta Kadir Polat'a göre yapım aşamaları sosyal medyada videoyla paylaşılınca bazı tespihler bitmeden alıcı buluyor. Bitmiş hâlini görüp alanlar da var ama çoğu hemen gidiyor. Çelik, yarma ve çakımı birleştiren atölyelerinin Türkiye'de ve dünyada tek olduğunu söylüyor; Polat ise tüm aşamaları kendilerinin yaptığını belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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