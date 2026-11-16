Daha Yapım Aşamasındayken Satılıyor: Erzurumlu Ustaların Ürünü 100 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

9 yaşında başladığı bu işi yaklaşık 24 yıldır yapan Cengizhan Çelik ile 17 yıllık usta Kadir Polat'a göre yapım aşamaları sosyal medyada videoyla paylaşılınca bazı tespihler bitmeden alıcı buluyor. Bitmiş hâlini görüp alanlar da var ama çoğu hemen gidiyor. Çelik, yarma ve çakımı birleştiren atölyelerinin Türkiye'de ve dünyada tek olduğunu söylüyor; Polat ise tüm aşamaları kendilerinin yaptığını belirtiyor.