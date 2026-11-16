Daha Yapım Aşamasındayken Satılıyor: Erzurumlu Ustaların Ürünü 100 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
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Erzurum'da bir atölyenin tespihleri daha tamamlanmadan alıcı buluyor.
İHA'nın haberine göre Yakutiye'deki atölyede Oltu taşı, gümüş ve altınla üretilen tespihlerin fiyatı 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Ustalar, yapım videolarını sosyal medyada paylaştıkları için bazı tespihlerin bitmeden aynı gece satıldığını söylüyor.
Oltu Taşından Altına: 33 Tane ve Bir İmame
500 ile 900 Delik Tek Tek Dolduruluyor
Yapım Videosunu Paylaşıyorlar, Tespih Aynı Gece Satılıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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