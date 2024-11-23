15 Yıl Sonra Rengi Değişecek! 200 Yıl Önce Yapılmış: Osmanlı Kehribarı Tespihin Fiyatı Dudak Uçuklattı
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15 Yıl Sonra Rengi Değişecek! 200 Yıl Önce Yapılmış: Osmanlı Kehribarı Tespihin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Tespih koleksiyonu yapanlara iyi haber geldi. Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih satışa çıktı. 200 yıl önce yapılan kehribar tespihin fiyatı dudak uçuklattı. Tespih ustası Hadin Bulut, ''Bu tespih Osmanlı sıkma kehribardır. Ortalama 150-200 yıllık bir tespihtir. Bu tespih kıymetli ve antika üründür'' dedi.
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Yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve bugüne kadar muhafaza edilen altın püsküllü Osmanlı kehribar tespih yeni sahibini arıyor.
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Tespih sevdalılarına iyi haber geldi. Osmanlı sıkma kehribarı görüntüsüyle beğeni topladı.
Yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan Osmanlı kehribarı tespih Elazığ'da 330 bin liraya satışa çıktı.
Tespih ustası Hadin Bulut, ''Bu tespih Osmanlı sıkma kehribardır. Ortalama 150-200 yıllık bir tespihtir. O dönemde tespihe çevrilmiş bir üründür. Bu yıla kadar vişne rengi olarak gelmiş. Bazı müşterilerimiz var tekrar tıraşlayalım iç rengi ortaya çıksın dediklerinde tıraşlandı ve kayısı rengine doğru gitti. Ortalama 10-15 yıl sonra tekrar vişne rengine dönecek. Bu tespih kıymetli ve antika üründür. Şu an istediğimiz rakam 300 bin lira. Ortalama 150-200 yıllık bir tespihtir. Koleksiyon için alanlar oluyor'' dedi.
Tespihin fiyatı dudak uçuklattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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