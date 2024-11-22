Göç İdaresi Başkanlığı Duyurdu: Türkiye'deki Suriyeli Sayısı Açıklandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Göç İdaresi Başkanlığı Duyurdu: Türkiye'deki Suriyeli Sayısı Açıklandı
Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin çıkan iddialara İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son noktayı koydu. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama dikkat çekti. Başkanlık, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısını 2 milyon 935 bin 742 olarak açıkladı. Açıklamada, 'İçerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin merak ettiği soru İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamuoyu ile paylaşılan sayıların asılsız olduğu vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında, kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın