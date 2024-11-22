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Kötü Hava Şartları Nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Alarm Verildi: Uçuşlar İptal Ediliyor

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Kötü Hava Şartları Nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Alarm Verildi: Uçuşlar İptal Ediliyor

Sabiha Gökçen Havaalanı Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.11.2024 - 18:28

Türkiye, hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bu nedenle de yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanacak. Uyarılar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) harekete geçti. Yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği açıklandı.

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AKOM, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AKOM, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği iptal edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin HEAŞ’ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin HEAŞ’ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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