Kötü Hava Şartları Nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Alarm Verildi: Uçuşlar İptal Ediliyor

Türkiye, hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bu nedenle de yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanacak. Uyarılar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) harekete geçti. Yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği açıklandı.