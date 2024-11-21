Gazeteci Emrullah Erdinç Duyurdu: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan Dikkat Çeken Hamle
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Gazeteci Emrullah Erdinç Duyurdu: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan Dikkat Çeken Hamle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'i dereye gömen ve gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın avukatını değiştirdiğini duyurdu.
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8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyorlar.
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3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'i dereye gömen ve gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ilişkin dikkat çeken bir detayı açıkladı.
Erdinç, tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın avukatını değiştirdiğini duyurdu. Bahtiyar artık Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacak.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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