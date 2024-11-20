Narin'in Cesedini Saklamıştı: Nevzat Bahtiyar'ın O Gün Aradığı Kilit İsim Ortaya Çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Narin'in Cesedini Saklamıştı: Nevzat Bahtiyar'ın O Gün Aradığı Kilit İsim Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin'i dereye gömen ve gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında ortaya çıkan detay kafaları karıştırdı. Mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te yaptığı görüşme dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırlanan İletişim Tespit Tutanağı'nda Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V.B.'nin HTS kayıtları da yer aldı. V.B.'nin Narin'in kaybolduğu günden itibaren Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile iletişim gerçekleştirdiğini tespit edildiği belirtildi. V.B.'nin Hatay bölgesi baz istasyonundan faydalanarak Narin'in kaybolduğu gün saat 22.23'te Nevzat Bahtiyar'ı arayarak sesli iletişim gerçekleştirdiği, 22-24 Ağustos arasında Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ile sıralı iletişim gerçekleştirdiği, bu iletişimlerin tamamında Hatay bölgesi baz istasyonlarından faydalandığı ve yalnızca arayan taraf olduğu, iletişimin seyrinden yan yana gelmek istemeyen Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında bilgi alışverişi sağladığı şeklinde değerlendirme yer aldı.
V.B'nin, 24 Ağustos'tan sonra Diyarbakır'a geldiği ve Narin'e ait cesedin bulunduğu gün saat 06.34'te Nevzat Bahtiyar tarafından arandığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarına başlama yerinin villalar bölgesinde köprünün bulunduğu yer olması, arama çalışma saatinin 06.30-07.00 olması nedeniyle, arama faaliyetlerinin takibi açısından gerçekleşen iletişim dikkat çekti.
8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyorlar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın