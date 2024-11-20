Film Gerçek Oldu: 21 Milyon Lira Kazandı, Talihli Kuponun Oynandığı Bayi ise Kapalı

Film gerçek oldu. Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, tek bir kişiye çıktı. Büyük ödül, Artvin’in Arhavi ilçesine isabet etti. 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor. Şanslı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.