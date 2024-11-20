Film Gerçek Oldu: 21 Milyon Lira Kazandı, Talihli Kuponun Oynandığı Bayi ise Kapalı
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Film Gerçek Oldu: 21 Milyon Lira Kazandı, Talihli Kuponun Oynandığı Bayi ise Kapalı
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Büyük ödülü kazanan kişinin kimliği gizli tutuluyor.
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17 Kasım’da gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu.
Şanslı kuponunun Arhavi’de bir bayiden oynandığı ortaya çıktı. Büyük ödülü kazanan kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Haber kısa sürede ilçede gündem olurken, şanslı kuponun oynandığı bayinin kapalı olması dikkat çekti. İlçe sakinleri arasında kazananın kişinin kimliği merak konusu oldu.
İlçe sakinlerinden Yusuf Gedik ise “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız” diyerek güldürdü.
Film gerçek oldu. Bu olay sonrası akıllara Şener Şen'in Milyarder filmi geldi. Film, Türkiye'nin küçük ilçelerinden biri olan Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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