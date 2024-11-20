onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Bakanlık Harekete Geçti! Hamburger ve Dönerde Yeni Dönem: Gramaj Yazmayanlara Ceza Geliyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bakanlık Harekete Geçti! Hamburger ve Dönerde Yeni Dönem: Gramaj Yazmayanlara Ceza Geliyor

Döner
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.11.2024 - 08:27

Döner, İskender ve hamburgerde yeni dönem başlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; Tüketici şikâyetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den çok tüketilen ürünler için lokantalara döner, İskender ve hamburgerde gramaj bilgisi şartı getirdi. Gramajı gizli tutan işletme yandı. İdari para cezası uygulanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgere yeni düzenleme getirildi.

Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgere yeni düzenleme getirildi.

Döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesi şartı getirildi.

Döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesi şartı getirildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı vurgulandı.

Konuya ilişkin çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekildi. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği açıklandı.Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacağı da açıklandı.

Konuya ilişkin çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekildi. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği açıklandı.Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacağı da açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın