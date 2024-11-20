Bakanlık Harekete Geçti! Hamburger ve Dönerde Yeni Dönem: Gramaj Yazmayanlara Ceza Geliyor

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı vurgulandı.