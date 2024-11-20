Bakanlık Harekete Geçti! Hamburger ve Dönerde Yeni Dönem: Gramaj Yazmayanlara Ceza Geliyor
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Bakanlık Harekete Geçti! Hamburger ve Dönerde Yeni Dönem: Gramaj Yazmayanlara Ceza Geliyor
Döner, İskender ve hamburgerde yeni dönem başlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; Tüketici şikâyetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den çok tüketilen ürünler için lokantalara döner, İskender ve hamburgerde gramaj bilgisi şartı getirdi. Gramajı gizli tutan işletme yandı. İdari para cezası uygulanacak.
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Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgere yeni düzenleme getirildi.
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Döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesi şartı getirildi.
Konuya ilişkin çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekildi. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği açıklandı.Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacağı da açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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