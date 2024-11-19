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Trabzon Adliyesi’nde Skandal: Gizli Kamerayla Kadınlar Tuvaletini İzlemiş

Trabzon Adliyesi’nde Skandal: Gizli Kamerayla Kadınlar Tuvaletini İzlemiş

Trabzon Cezaevi Kamera
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.11.2024 - 07:27

Trabzon Adliyesi’nde skandal bir olay yaşandı. Trabzon Adliyesi’nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Kamerayı 41 yaşındaki zabıt katibi G.S.'nin yerleştirdiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; Kadınlar tuvaletini uzun süredir izlediği tespit edilen  zabıt katibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. El konulan telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre; Trabzon Adliyesi’nin İdare Mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Trabzon Adliyesi’nin İdare Mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışma sonucu polis ekipleri gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan 41 yaşındaki zabıt katibi G.S’nin yerleştirdiğini ortaya çıkardı.

İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışma sonucu polis ekipleri gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan 41 yaşındaki zabıt katibi G.S’nin yerleştirdiğini ortaya çıkardı.

Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; G.S'nin polis tarafından el konulan telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.

Kadınlar tuvaletini yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile uzun süredir izlediği ortaya çıkan zabıt katibi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.S., "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınlar tuvaletini yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile uzun süredir izlediği ortaya çıkan zabıt katibi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.S., "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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