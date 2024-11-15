Metroda Korku Dolu Anlar: Paniğe Kapılan Yolcular İmdat Frenini Çekti

Sürücüsüz metroda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücüsüz metro, yolcular arasında paniğe neden oldu. Sürücüsüz metroda arıza yaşandı. Bu nedenle de yaşanan arıza metro, 5 durağı pas geçerek yoluna devam etti. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasıyla metro, Altınşehir durağına yakın bir noktada durabildi.