Metroda Korku Dolu Anlar: Paniğe Kapılan Yolcular İmdat Frenini Çekti
Metroda Korku Dolu Anlar: Paniğe Kapılan Yolcular İmdat Frenini Çekti
Sürücüsüz metroda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücüsüz metro, yolcular arasında paniğe neden oldu. Sürücüsüz metroda arıza yaşandı. Bu nedenle de yaşanan arıza metro, 5 durağı pas geçerek yoluna devam etti. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasıyla metro, Altınşehir durağına yakın bir noktada durabildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürücüsüz metroda panik dolu anlar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.
Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu olay karşısında paniğe kapıldı. Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına karşın metro devam etti. Metro ancak Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi. Yolcular, bir şekilde metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona ulaştı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın