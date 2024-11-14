İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS'ten Öldü! İstismar Yoluyla Bulaşmış: 100’ün Üzerinde HIV Pozitif Çocuk Var

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bir korkunç haber de İzmir'den geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, kemik erimesi tedavisi gören bir kız çocuğunun ölümünden sonra AIDS olduğu ortaya çıktı. Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi. Uzmanlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı.