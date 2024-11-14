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İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS'ten Öldü! İstismar Yoluyla Bulaşmış: 100’ün Üzerinde HIV Pozitif Çocuk Var

İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS'ten Öldü! İstismar Yoluyla Bulaşmış: 100’ün Üzerinde HIV Pozitif Çocuk Var

İzmir aids cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.11.2024 - 09:35

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bir korkunç haber de İzmir'den geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, kemik erimesi tedavisi gören bir kız çocuğunun ölümünden sonra AIDS olduğu ortaya çıktı. Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi. Uzmanlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı.

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İzmir'de korkunç bir olay yaşandı.

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı.

İzmir'de yaşayan ve kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki küçük kız çocuğunun, yapılan tetkikler sonucu HIV pozitif olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan ve kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki küçük kız çocuğunun, yapılan tetkikler sonucu HIV pozitif olduğu ortaya çıktı.

Küçük kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçük kız çocuğu hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, doktorlar, çocuğa virüsün anneden geçmediğini, cinsel istismar yoluyla bulaştığını tespit etti.

Uzmanlar ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100’ün üzerinde HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı. Bu çocuklardan 20’sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı ortaya çıktı. Ülke genelinde de teşhis edilen HIV pozitif çocuk sayısının 250’ye yaklaştığı kaydedildi.

Uzmanlar ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100’ün üzerinde HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı. Bu çocuklardan 20’sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı ortaya çıktı. Ülke genelinde de teşhis edilen HIV pozitif çocuk sayısının 250’ye yaklaştığı kaydedildi.
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