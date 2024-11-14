İranlı 3 Kardeşin Ölüm Nedeni Belli Oldu: Farsça Yazılmış 9 Sayfalık Not Bulundu

İzmir’de 5 kardeşin evde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesi sonrası bir kötü haber de Antalya’dan gelmişti. 3 İranlı kardeşin ölümüne ilişkin, evde yapılan incelemelerde Farsça yazılmış 9 sayfalık not tespit edildi. Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri öğrenildi. İran'daki aileleri 15 gündür ulaşamamış.