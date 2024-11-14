İranlı 3 Kardeşin Ölüm Nedeni Belli Oldu: Farsça Yazılmış 9 Sayfalık Not Bulundu
İranlı 3 Kardeşin Ölüm Nedeni Belli Oldu: Farsça Yazılmış 9 Sayfalık Not Bulundu
İzmir’de 5 kardeşin evde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesi sonrası bir kötü haber de Antalya’dan gelmişti. 3 İranlı kardeşin ölümüne ilişkin, evde yapılan incelemelerde Farsça yazılmış 9 sayfalık not tespit edildi. Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri öğrenildi. İran'daki aileleri 15 gündür ulaşamamış.
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Feci olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 sokak içerisinde bulunan bir sitedeki apartmanın en üst katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, İran’dan Türkiye’ye gelen 3 kardeş eşyalı bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya’da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.
3 kardeşin kaldığı eve giden Emrullah Esedi, kardeşlere ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte tekrardan o adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokuyla karşılaştı. Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, 44 yaşındaki Mohammed Reza Yasovalian, 36 yaşındaki Mohsen Yasovalian ve 33 yaşındaki Amirhossein Yasovalian olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenlerini gördü.
Ekipler evde yaptığı incelemede, 9 sayfalık Farsça yazılı not buldu. Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri ve bu nedenle de hayatlarına son verdikleri öğrenildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cesetler üzerinde ve ikamet içinde yapılan aramalarda İran pasaportları olan M.Y. , M.Y. ve A.Y. isimli şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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