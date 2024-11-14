Dolandırıcıların Son Hedefi Nusret Oldu: Akılalmaz Yöntemle Soyuldu

Restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe, dolandırıcıların son hedefi oldu. Nusret Gökçe, akılalmaz yöntemle soyuldu. Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı. Bu olay, dolandırıcılık konusunun önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.