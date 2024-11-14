Dolandırıcıların Son Hedefi Nusret Oldu: Akılalmaz Yöntemle Soyuldu
Dolandırıcıların Son Hedefi Nusret Oldu: Akılalmaz Yöntemle Soyuldu
Restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe, dolandırıcıların son hedefi oldu. Nusret Gökçe, akılalmaz yöntemle soyuldu. Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı. Bu olay, dolandırıcılık konusunun önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skandal olay, geçtiğimiz pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.
Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak dolandırıcı İ.A.B’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti.
Adliyeye sevk edilen İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın