onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dolandırıcıların Son Hedefi Nusret Oldu: Akılalmaz Yöntemle Soyuldu

Dolandırıcıların Son Hedefi Nusret Oldu: Akılalmaz Yöntemle Soyuldu

Şanlıurfa Nusret Dolandırıcılık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.11.2024 - 06:45

Restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe, dolandırıcıların son hedefi oldu. Nusret Gökçe, akılalmaz yöntemle soyuldu. Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı. Bu olay, dolandırıcılık konusunun önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Skandal olay, geçtiğimiz pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi.

Skandal olay, geçtiğimiz pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi.

İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.

İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.

Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak dolandırıcı İ.A.B’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti.

Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak dolandırıcı İ.A.B’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti.

Adliyeye sevk edilen İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın