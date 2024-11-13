İkinci Kez ABD Başkanı Seçilen Trump, Elon Musk'ın Görevini Açıkladı
İkinci Kez ABD Başkanı Seçilen Trump, Elon Musk'ın Görevini Açıkladı
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarına hız verdi. Trump, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Seçim döneminde kendisine en büyük desteği veren Elon Musk’ı unutmadı. Elon Musk'un görevi belli oldu. Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edeceğini açıkladı.
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İlk görevlendirme beklendiği gibi seçim döneminde kendisine en büyük desteği veren Elon Musk’a yönelik oldu.
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Elon Musk'ın görevi belli oldu. Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edeceğini duyurdu.
Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini söyledi. Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.
Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti. Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanacağını kaydederek, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Musk da "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak" dedi.
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