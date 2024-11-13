İkinci Kez ABD Başkanı Seçilen Trump, Elon Musk'ın Görevini Açıkladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarına hız verdi. Trump, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Seçim döneminde kendisine en büyük desteği veren Elon Musk’ı unutmadı. Elon Musk'un görevi belli oldu. Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edeceğini açıkladı.