Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi: 11 Kişi Yaralandı

Havada korku dolu anlar yaşandı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Buenos Aires'ten Frankfurt'a giden uçağı şiddetli türbülansa girdi. Feci olayda 11 kişi yaralandı. Uçak iner inmez yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.