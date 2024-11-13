onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi: 11 Kişi Yaralandı

Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi: 11 Kişi Yaralandı

Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.11.2024 - 07:58

Havada korku dolu anlar yaşandı.  Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Buenos Aires'ten Frankfurt'a giden uçağı şiddetli türbülansa girdi. Feci olayda 11 kişi yaralandı. Uçak iner inmez yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

39 yolcusu bulunan uçak Atlas Okyanusu üzerinde panik dolu anlar yaşadı.

39 yolcusu bulunan uçak Atlas Okyanusu üzerinde panik dolu anlar yaşadı.

DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet, Atlas Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 6'sı mürettebat, 5'i yolcu 11 kişi hafif yaralandı.

DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet, Atlas Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 6'sı mürettebat, 5'i yolcu 11 kişi hafif yaralandı.

Uçak indikten sonra yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.

Uçak indikten sonra yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın