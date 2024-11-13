Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi: 11 Kişi Yaralandı
Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi: 11 Kişi Yaralandı
Havada korku dolu anlar yaşandı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Buenos Aires'ten Frankfurt'a giden uçağı şiddetli türbülansa girdi. Feci olayda 11 kişi yaralandı. Uçak iner inmez yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.
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39 yolcusu bulunan uçak Atlas Okyanusu üzerinde panik dolu anlar yaşadı.
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DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet, Atlas Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 6'sı mürettebat, 5'i yolcu 11 kişi hafif yaralandı.
Uçak indikten sonra yaralılar tedavi altına alındı. Lufthansa yetkilileri ise şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.
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