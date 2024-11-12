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Savcılık Harekete Geçti: Serbest Bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç Hakkında Yeni Gelişme

Savcılık Harekete Geçti: Serbest Bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç Hakkında Yeni Gelişme

Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.11.2024 - 10:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen 'ev hapsi' kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Hakimlik, yasa dışı bahise teşvik iddiası soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti. İki ünlü isme kötü haber geldi.

Hakimlik, yasa dışı bahise teşvik iddiası soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti. İki ünlü isme kötü haber geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.
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