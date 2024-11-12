Ev Hapsi Verilen Mehmet Ali Erbil'in İfadesi Ortaya Çıktı
Ev Hapsi Verilen Mehmet Ali Erbil'in İfadesi Ortaya Çıktı
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, verdiği ifade ortaya çıktı. Kendisine yapılan teklifi de açıkladı. Yasa dışı bahis oynamadığını dile getiren Erbil, 'Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği kararında, yaşı ve sağlık sorunlarının bulunması, mevcut delillerin kaybolma ve karartılma şüphesinin olmaması gerekçeleriyle, Erbil'in tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi. Hakimlik, Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Savcılıktaki ifadesinde Erbil, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını söyledi.
Şüphelilerden Serdar Ortaç ile Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini söyleyen Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı. Erbil, bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini iddia etti.
Otelde yaşanılanları tek tek anlatan Erbil, "Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine yapılan teklifi de açıklayan Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Bu kişinin yayın yapma karşılığında 20-25 bin euro teklif ettiğini iddia eden Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini söyledi. Erbil'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım" dediği görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın