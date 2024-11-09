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Görenler Şaşkın: Dişi Ameliyatla Burnundan Çıkarıldı

Görenler Şaşkın: Dişi Ameliyatla Burnundan Çıkarıldı

İzmir
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.11.2024 - 13:56

İzmir'de ilginç bir ameliyat yaşandı. Görenleri şaşkına çeviren ameliyat İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde gerçekleştirildi. Yanak sinüsüne doğru büyüyen diş kisti nedeniyle estetik bozulma yaşayan 25 yaşındaki Beyza Eminç’e, endoskopik yöntemle başarılı bir operasyon yapıldı. Dişi burnundan çıkarılan Beyza Eminç, diş kistinden kurtuldu.

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25 yaşındaki genç kızın dişi ameliyatla burnundan çıkarıldı.

25 yaşındaki genç kızın dişi ameliyatla burnundan çıkarıldı.

Eşi benzerine az rastlanan ameliyata ilişkin konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren, “Diş kistleri, tedavi edilmediğinde ağız içinde büyüyerek dişleri ittirip çevre dokulara baskı yapabiliyor ve yüz şeklinde bozulmalara yol açabiliyor. Beyza Hanım’da da benzer bir tablo oluşmuştu; yan sinüse baskı yapmaya başlayan kist, yüz yapısında şekil bozuklukları oluşturmaya başlamıştı” dedi.

Eşi benzerine az rastlanan ameliyata ilişkin konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren, “Diş kistleri, tedavi edilmediğinde ağız içinde büyüyerek dişleri ittirip çevre dokulara baskı yapabiliyor ve yüz şeklinde bozulmalara yol açabiliyor. Beyza Hanım’da da benzer bir tablo oluşmuştu; yan sinüse baskı yapmaya başlayan kist, yüz yapısında şekil bozuklukları oluşturmaya başlamıştı” dedi.

Eren son olarak, “Yaklaşık 3 saatlik operasyon ile tampon kullanılmadan diş, başarılı bir şekilde hastanın burnundan çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrasında yüzü gülen Beyza Eminç ise, “Ameliyatım çok iyi geçti. İyileşme sürecimden çok korkmuştum ama düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi çok iyiyim. Kesi olmadan atlatabilmek inanılmazdı” diye konuştu.

Eren son olarak, “Yaklaşık 3 saatlik operasyon ile tampon kullanılmadan diş, başarılı bir şekilde hastanın burnundan çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrasında yüzü gülen Beyza Eminç ise, “Ameliyatım çok iyi geçti. İyileşme sürecimden çok korkmuştum ama düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi çok iyiyim. Kesi olmadan atlatabilmek inanılmazdı” diye konuştu.
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