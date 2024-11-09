Görenler Şaşkın: Dişi Ameliyatla Burnundan Çıkarıldı

İzmir'de ilginç bir ameliyat yaşandı. Görenleri şaşkına çeviren ameliyat İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde gerçekleştirildi. Yanak sinüsüne doğru büyüyen diş kisti nedeniyle estetik bozulma yaşayan 25 yaşındaki Beyza Eminç’e, endoskopik yöntemle başarılı bir operasyon yapıldı. Dişi burnundan çıkarılan Beyza Eminç, diş kistinden kurtuldu.